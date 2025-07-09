Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов — Finance.ua

Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов Сегодня 05:13 — Криминал

Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов, Фото: npu.gov.ua

Нацполиция ликвидировала группу мошенников, выманивших у застройщика более 2 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Уголовная полиция установила, что два адвоката — отец и сын — сделали предпринимателю «выгодное» предложение: они оформят документы на участок земли воинской части во Львове, а он построит там многоквартирный дом.

Средства пострадавший передал «партнерам» наличными в несколько этапов, а взамен получил заведомо поддельные документы.

Полиция провела 8 обысков по месту жительства злоумышленников в Тернопольской области и в г. Киеве. Изъята документация, мобильные телефоны, автомобили.

Следователи Нацполиции объявили фигурантам о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога, который достигл более 60 млн гривен для каждого.

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