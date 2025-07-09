Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов — Finance.ua
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Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов

Криминал
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Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов
Афера на строительстве жилья для ВСУ: адвокаты выманили у застройщика более 2 млн долларов, Фото: npu.gov.ua
Нацполиция ликвидировала группу мошенников, выманивших у застройщика более 2 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Уголовная полиция установила, что два адвоката — отец и сын — сделали предпринимателю «выгодное» предложение: они оформят документы на участок земли воинской части во Львове, а он построит там многоквартирный дом.
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Средства пострадавший передал «партнерам» наличными в несколько этапов, а взамен получил заведомо поддельные документы.
Полиция провела 8 обысков по месту жительства злоумышленников в Тернопольской области и в г. Киеве. Изъята документация, мобильные телефоны, автомобили.
Следователи Нацполиции объявили фигурантам о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога, который достигл более 60 млн гривен для каждого.
По материалам:
Finance.ua
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