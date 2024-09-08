Аэропорт Схипгол в Нидерландах выделяет рекордные €6 миллиардов на обновление инфраструктуры — Finance.ua

Аэропорт Схипгол в Нидерландах выделяет рекордные €6 миллиардов на обновление инфраструктуры 08.09.2024, 01:24 — Мир

Аэропорт Схипгол в Нидерландах выделяет рекордные €6 миллиардов на обновление инфраструктуры, Фото: freepik

Крупнейший аэропорт Нидерландов Схипхол намерен вложить рекордную сумму в 6 миллиардов евро в реконструкцию и расширение своей инфраструктуры.

Об этом сообщает nu.nl.

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Схипгол инвестирует в аэропорт 6 миллиардов евро в течение следующих пяти лет. Это должно, в частности, значительно улучшить инфраструктуру и условия труда персонала. По словам спикера Схипгола, инфраструктура сейчас не на приемлемом уровне", — говорится в сообщении.

Реконструкция подразумевает обновление помещений, улучшение звуковой изоляции, а также создание новых багажных отсеков.

Уточняется, что планируемая реконструкция занимает ключевое место в инвестиционном портфеле аэропорта на 2024−2029 годы, который стал «крупнейшим в истории» аэропорта.

Руководство аэропорта также стремится снизить негативное влияние его деятельности на окружающую среду и улучшить условия труда сотрудников.

Аэропорт Схипхол расположен вблизи Амстердама, он действует с 1916 года. Он занимает четвёртое место в Европе по величине и третье по пассажиропотоку.

Укрінформ По материалам:

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