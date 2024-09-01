Назван один из самых маленьких аэропортов мира — Finance.ua

Назван один из самых маленьких аэропортов мира Сегодня 22:08 — Фондовый рынок

Аэропорт Хакаритама в Колумбийском городе Агуачика входит в список самых маленьких в мире. В нем всего два зала ожидания, один из которых находится под манговым деревом, пишет ресурс Express со ссылкой на видео в TikTok, которое опубликовала одна из пассажирок.

Отмечается, что любители путешествий часто наслаждаются дорогой в аэропорт не меньше, чем самим путешествием. В аэропорту города Агуачика едва хватает места для сканирующей машины. Весь аэропорт состоит из двух залов ожидания: один для прилета, другой для ручной проверки багажа.

После приземления пассажиры получают билет, чтобы вернуть свой багаж, перспектива, которая обязательно может вызвать волнение у более тревожных путешественников. Зона ожидания — тенистое место под манговым деревом. С другой стороны находится взлетно-посадочная полоса. А прибывшие с опозданием пассажиры стоят в очереди на солнце. Это второй зал ожидания, в который вы попадаете, когда собираетесь на посадку.

Перед входом во второй зал ожидания пассажиров ждет еще одна проверка ручной клади. Там есть только один туалет для мужчин и один для женщин.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.