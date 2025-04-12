Администрация Трампа планирует заключить 90 торговых соглашений за 90 дней — Reuters Сегодня 17:23 — Мир

Администрация Трампа планирует заключить 90 торговых соглашений за 90 дней — Reuters

Команда президента США Дональда Трампа стремится заключить 90 торговых соглашений в течение 90-дневной таможенной паузы. Эксперты предполагают, что этот план провалится.

Об этом сообщает Reuters.

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Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович 14 апреля прибудет в США на переговоры по пошлинам, объявленным 2 апреля.

В это время главный тарифный переговорщик Трампа — министр финансов Скотт Бессент — будет в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Специалисты сомневаются, что администрация сможет управлять столь параллельными переговорами.

«Итак, мы заключим 90 сделок за 90 дней. Это может быть. В конце концов Трамп, шеф, будет главным переговорщиком. Ничего не подписывается без его тщательного пересмотра», — сказал торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox Business.

На команду Трампа давит нестабильность, из-за чего должностные лица стремятся добиться успехов как можно быстрее, считает бывшая главная переговорница Офиса торгового представителя США Венди Катлер.

«На них лежит обязанность доказать, что они способны оперативно заключать соглашения со странами, чтобы вернуть доверие рынкам и партнерам и показать, что из этой ситуации есть выход. Добиться сделок, которые бы устраивали и Трампа, и финансовые рынки — гигантская задача. Нет никакого шанса за это время заключить комплексное соглашение хотя бы с одной страной», — говорит она.

Во время первого президентского срока Трампа условия по авто и стали в рамках соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Сеулом пересматривали более восьми месяцев. А крупное соглашение, охватывавшее США, Мексику и Канаду, длилось более двух лет.

theБабель По материалам:

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