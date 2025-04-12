Украина и США не смогли достичь прогресса в переговорах по поводу полезных ископаемых, — СМИ — Finance.ua
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Украина и США не смогли достичь прогресса в переговорах по поводу полезных ископаемых, — СМИ

Казна и Политика
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Украина и США не смогли достичь прогресса в переговорах по поводу полезных ископаемых, — СМИ
Украина и США не смогли достичь прогресса в переговорах по поводу полезных ископаемых, — СМИ
Вчера, 11 апреля, чиновники США и Украины провели переговоры о соглашении по поводу полезных ископаемых. Однако перспективы прорыва «небольшие», диалог был напряженным.
Об этом сообщает агентство Reuters.

Причина напряжения

Аналитики считают, что напряженность на переговорах возникла из-за последнего проекта предложения администрации Трампа, который оказался больше, чем начальная версия.
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«Ситуация на переговорах очень антагонистическая», — сказал один из собеседников, проинформированных о ситуации.
Представитель министерства финансов также подтвердил факт обсуждений и назвал их «техническими по своей сути».
По словам собеседника, одним из «пасхальных яиц», выявленных в новом проекте соглашения, является требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства взять под контроль российский газопровод от «Газпрома», проходящего через Украину в Европу.
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Украинская сторона, по его словам, для внешних консультаций по сделке наняла юридическую фирму Hogan Lovells.
В агентстве ожидают, что до конца апреля премьер-министр Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко прибудут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Они могут принять участие в министерской встрече 25 апреля, посвященной Украине.
По материалам:
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