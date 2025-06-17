Администрация Трампа распустила группу, которая занималась вопросом давления на россию — Reuters
Администрация Дональда Трампа в последние недели прекратила работу межведомственной рабочей группы, созданной для разработки стратегий давления на россию для ускорения мирных переговоров с Украиной.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на троих американских чиновников, которые поделились информацией на условиях анонимности.
По словам чиновников, рабочая группа была сформирована в марте или апреле, когда некоторые близкие советники Трампа высказывали все больше скептицизма о готовности кремля заключить мирное соглашение. Уже в мае группа утратила темп, когда ее участникам стало понятно, что Трамп не заинтересован в более жесткой позиции в отношении москвы.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине очень быстро, но в последние месяцы он все больше разочаровывается тем, что его усилия не принесли никаких результатов, пишет издание. Он начал говорить о том, что США могут вообще отказаться от своих усилий по установлению мира. В свете этой угрозы, добавили собеседники, задача рабочей группы казалась все более неактуальной.
«Под конец она утратила темп, потому что там не было президента», — сказал один из чиновников.
Распад рабочей группы, о существовании которой ранее не сообщалось, вероятно, усилит обеспокоенность европейских союзников по поводу примирительного тона Трампа относительно россии и его нежелания выразить полную поддержку Украине в преддверии саммита союзников по НАТО, который состоится в этом месяце, отмечает медиаресурс.
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Чиновники добавили, что окончательный удар по рабочей группе нанесли около трех недель назад, когда большинство членов Совета национальной безопасности (СНБ), включая всю команду, непосредственно занимавшуюся войной в Украине, были уволены в рамках масштабной чистки кадров.
Среди тем, которые обсуждались в рамках рабочей группы, был вопрос о том, как США могли бы стимулировать или оказывать давление на бывшие советские республики, а также другие страны Восточной Европы и Азии, чтобы ограничить поток товаров и энергоносителей в россию и из россии, сообщили собеседники. По их словам, идеи варьировались от индивидуальных экономических соглашений, призванных вывести некоторые страны из геополитической орбиты россии до тайных спецопераций. Один из чиновников упомянул о возможности создания структуры поощрения, чтобы подтолкнуть Казахстан к более решительной борьбе с уклонением от санкций. Эта страна используется трейдерами для обхода некоторых введенных Западом санкций на импорт в россию.
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