«Это стоит миллиарды»: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против россии — Finance.ua

«Это стоит миллиарды»: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против россии Сегодня 10:36

«Это стоит миллиарды»: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против россии

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде заявил, что пока не будет вводить новые санкции против россии. По его словам, он хочет дождаться, удастся ли достичь договоренности о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение», — ответил он на вопросы журналистов о дальнейших шагах США в отношении россии.

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На уточнение, поддерживают ли Соединенные Штаты инициативу Евросоюза по ужесточению санкций, Трамп ответил: «Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это».

Объясняя, почему США пока не вводят санкции самостоятельно, Трамп повторил: «Я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение».

Он также отметил, что санкции дорого обходятся США.

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«Не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит в США очень много денег, огромные суммы. Это не просто — подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто. Это не улица с односторонним движением», — добавил Трамп.

Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил , что западные санкции станут особенно ощутимыми для российской экономики в начале лета 2026 года. В то же время, он призывает Трампа снизить цену на российскую нефть до $30.

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