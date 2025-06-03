В Сенате США нарабатывают новые санкции против россии, их могут ввести уже в июне — Finance.ua

В Сенате США нарабатывают новые санкции против россии, их могут ввести уже в июне Сегодня 18:10

В Сенате США нарабатывают новые санкции против россии, их могут ввести уже в июне

Лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тун сообщил, что уже в этом месяце Конгресс может приступить к рассмотрению законопроекта, касающегося новых жестких санкций против россии, а также вторичных санкций против стран, которые с ней торгуют.

Об этом сообщает Reuters.

Инициатива предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают у россии нефть, газ, уран и другие ресурсы.

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На сегодняшний день основными покупателями российской энергии остаются Китай и Индия — на них приходится около 70% экспортной прибыли россии в этой отрасли.

Хотя администрация Дональда Трампа надеется на достижение мирного соглашения с россией, Сенат готов усилить давление.

«Мы готовы предоставить президенту все необходимые инструменты, чтобы заставить россию сесть за стол переговоров», — заявил Джон Тун.

Он уточнил, что идут консультации с Белым домом, чтобы согласовать сроки и содержание санкционного пакета.

Чтобы санкции вступили в силу, законопроект должен пройти голосование не только в Сенате, но и в Палате представителей, а также получить подпись президента. Дональд Трамп ранее выражал обеспокоенность, что ужесточение санкций может осложнить переговоры с москвой. В настоящее время лидеры республиканцев в Палате не сообщали, планируют ли выносить этот документ на голосование.

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