93% государств мира разрабатывают свои криптовалюты — Finance.ua

93% государств мира разрабатывают свои криптовалюты Сегодня 07:10 — Криптовалюта

93% государств мира разрабатывают свои криптовалюты

Концепция CBDC представляет значительный интерес со стороны большинства Центральных банков (ЦБ) мира. Опрос Bank of Int'l Settlements указывает на то, что 93% респондентов активно изучают механизмы для запуска государственной криптовалюты

Аналитики спросили представителей ЦБ о текущих усилиях, целях, уровне прогресса и возможных инициативах по CBDC. Кроме этого в BIS пытались понять намерения Центральных банков по использованию стейблкоинов. Результаты проведенного опроса подчеркивают большой интерес ЦБ к криптовалютному сегменту.

Исследование Bank of Int'l Settlements охватывало 86 государств, представляющих существенную долю мирового населения. Среди участников оказались 28 стран с развитой экономикой, остальные — развивающиеся страны и государства с низким социальным уровнем. Эксперты отметили, что по состоянию на конец 2022 года лишь несколько государств, включая Багамы, Нигерию и Ямайку, делали решительные шаги в плане реализации CBDC.

CBDC будет представлять собой цифровую форму национальных валют. Эмитентом будут выступать непосредственно Центральные банки. В Bank of Int'l Settlements объясняют: ЦБ все еще обладают высоким авторитетом и репутацией на глобальном финансовом рынке. На этом фоне CBDC воспринимаются мировым сообществом как более надежные активы по сравнению с альтернативами в сегменте децентрализованного финансирования.

Читайте также Криптовалютные эксперты назвали главное условие для роста Bitcoin до $120 000

Что касается европейского региона, страны еврозоны также рассматривают возможности внедрения государственных криптовалют в ближайшее время. Так, Центральный банк Италии и Ассоциация итальянских банкиров (ABI) недавно объявили о запуске пилотной программы Project Leonidas по отработке вариантов оптовой поставки CBDC. В инициативе примут участие 18 коммерческих банков страны.

Однако не все страны-члены Евросоюза последуют примеру Италии — Словакия планирует даже изменить законодательство, чтобы избежать запуска цифрового евро у себя. Словацкие аналитики, занимающиеся изучением темы унифицированной криптовалюты ЕС, опасаются, что выпуск CBDC поставит под угрозу конфиденциальность личных сведений граждан.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.