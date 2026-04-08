91% общин повысили зарплаты педагогам

В 91,9% территориальных общин оплата труда педагогов выросла на 30%

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг зарплат украинских учителей за январь-февраль 2026 года. По его результатам, в 91,9% территориальных общин оплата труда педагогов выросла на 30% и более благодаря повышению надбавки за престижность.

Об этом сообщил глава комитета Сергей Бабак.

Результаты мониторинга

Анализ охватил 1463 территориальных общества и позволил оценить ситуацию с выплатой надбавок и доплат, профинансированных из местных бюджетов.

По сравнению со средним уровнем надбавки в 2025 году:

593 общины (40,5%) повысили ее размер;

752 общины (51,4%) оставили по-прежнему;

106 общин (7,3%) уменьшили;

12 общин (0,8%) не выплачивали прибавку.

Отмечается, что последняя категория в основном охватывает общины на временно оккупированных или прифронтовых территориях.

«Это означает, что у 91,9% общин реальная заработная плата выросла на 30% и более (за счет увеличенной доплаты за престижность), а у 7,3% общин реальная зарплата выросла меньше, чем на 30%», — отметил Бабак.

Размеры надбавок существенно отличаются

Уровень доплат за престижность варьируется в зависимости от общины:

30% платили в 206 общинах (14,1%);

25−30% - в 109 общинах (7,5%);

20−25% - в 433 общинах (29,6%);

15−20% - в 251 общине (17,2%);

10−15% - в 282 общинах (19,3%);

5−10% - в 84 общинах (5,7%).

Еще 86 общин (5,9%) установили минимальную прибавку на уровне 5%.

Причины снижения надбавок

В 106 общинах зафиксировано уменьшение надбавки за престижность.

По словам главы комитета, отсутствие достаточного ресурса вызвано такими факторами, как сохранение неоптимизированной сети учебных заведений, наличие значительного количества малокомплектных школ и классов с низкой наполняемостью, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств и увеличению расходов на одного ученика.

Ведь МОН закладывает в формулу 25% надбавки за престижность и соответствующее финансирование поступает в общины, так что если община имеет оптимизированную и эффективную сеть учебных заведений, она имеет возможность выплачивать надбавку в максимальном размере, а также имеет остатки для обеспечения дополнительных образовательных потребностей своего общества. Соответственно, если оптимизации процессов нет, то и на прибавку денег нет и остатки не появляются.

«Мы с Секретариатом Комитета запросили информацию об остатках средств образовательной субвенции на счетах общин и провели дополнительные расчеты», — подчеркнул Бабак.

Комитет также проанализировал остатки средств субвенции. Из 106 общин, которые уменьшили надбавку за престижность, у 9 общин было реальная возможность выплачивать больший размер надбавки (остатки на счетах 0.8−1.8 млн грн), однако они этого не сделали. В 5 общинах — даже на уровне максимальных 30%, еще в 4 — с потенциальным повышением на 4,7−16,4%.

«Сейчас у нас фактически сформировались разные размеры оплаты труда педагогических работников на уровне территориальных общин. В части общин надбавка за престижность выполняет свою стимулирующую функцию, в то время как в других ее размер остается минимальным или даже уменьшается. Это создает неравные условия для учителей и не соответствует задекларированной государственной политике относительно повышения престижности педагогического труда», — добавил чиновник.

