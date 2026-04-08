91% общин повысили зарплаты педагогам
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг зарплат украинских учителей за январь-февраль 2026 года. По его результатам, в 91,9% территориальных общин оплата труда педагогов выросла на 30% и более благодаря повышению надбавки за престижность.
Об этом сообщил глава комитета Сергей Бабак.
Результаты мониторинга
Анализ охватил 1463 территориальных общества и позволил оценить ситуацию с выплатой надбавок и доплат, профинансированных из местных бюджетов.
По сравнению со средним уровнем надбавки в 2025 году:
- 593 общины (40,5%) повысили ее размер;
- 752 общины (51,4%) оставили по-прежнему;
- 106 общин (7,3%) уменьшили;
- 12 общин (0,8%) не выплачивали прибавку.
Отмечается, что последняя категория в основном охватывает общины на временно оккупированных или прифронтовых территориях.
«Это означает, что у 91,9% общин реальная заработная плата выросла на 30% и более (за счет увеличенной доплаты за престижность), а у 7,3% общин реальная зарплата выросла меньше, чем на 30%», — отметил Бабак.
Размеры надбавок существенно отличаются
Уровень доплат за престижность варьируется в зависимости от общины:
- 30% платили в 206 общинах (14,1%);
- 25−30% - в 109 общинах (7,5%);
- 20−25% - в 433 общинах (29,6%);
- 15−20% - в 251 общине (17,2%);
- 10−15% - в 282 общинах (19,3%);
- 5−10% - в 84 общинах (5,7%).
Еще 86 общин (5,9%) установили минимальную прибавку на уровне 5%.
Причины снижения надбавок
В 106 общинах зафиксировано уменьшение надбавки за престижность.
По словам главы комитета, отсутствие достаточного ресурса вызвано такими факторами, как сохранение неоптимизированной сети учебных заведений, наличие значительного количества малокомплектных школ и классов с низкой наполняемостью, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств и увеличению расходов на одного ученика.
Ведь МОН закладывает в формулу 25% надбавки за престижность и соответствующее финансирование поступает в общины, так что если община имеет оптимизированную и эффективную сеть учебных заведений, она имеет возможность выплачивать надбавку в максимальном размере, а также имеет остатки для обеспечения дополнительных образовательных потребностей своего общества. Соответственно, если оптимизации процессов нет, то и на прибавку денег нет и остатки не появляются.
«Мы с Секретариатом Комитета запросили информацию об остатках средств образовательной субвенции на счетах общин и провели дополнительные расчеты», — подчеркнул Бабак.
Комитет также проанализировал остатки средств субвенции. Из 106 общин, которые уменьшили надбавку за престижность, у 9 общин было реальная возможность выплачивать больший размер надбавки (остатки на счетах 0.8−1.8 млн грн), однако они этого не сделали. В 5 общинах — даже на уровне максимальных 30%, еще в 4 — с потенциальным повышением на 4,7−16,4%.
«Сейчас у нас фактически сформировались разные размеры оплаты труда педагогических работников на уровне территориальных общин. В части общин надбавка за престижность выполняет свою стимулирующую функцию, в то время как в других ее размер остается минимальным или даже уменьшается. Это создает неравные условия для учителей и не соответствует задекларированной государственной политике относительно повышения престижности педагогического труда», — добавил чиновник.
Также по теме
Один ИТ-специалист обеспечивает работу для 2,29 человека в других отраслях.
Почему обозначать чемоданы при перелетах лентой может быть опасно
В Украине стартовала выплата Нацкешбэка за февраль
Некоторые родители в Польше получат 800 Плюс в апреле дважды
Укрпочта вводит в обращение 10 апреля новую марку (фото)