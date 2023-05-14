9 электромобилей с самым реальным запасом хода на одном заряде батареи — Finance.ua

9 электромобилей с самым реальным запасом хода на одном заряде батареи Сегодня 04:36 — Технологии&Авто

9 электромобилей с самым реальным запасом хода на одном заряде батареи

Когда речь заходит о запасе хода электромобилей, важно отметить, что цифры, заявленные производителями, часто определяются в лабораторных условиях, которые могут существенно отличаться от реальных сценариев вождения.

Однако прогресс в технологии и эффективности аккумуляторов привел к увеличению расстояний, которые можно преодолеть на одном заряде. Хотя некоторые изготовители заявляют о впечатляющих запасах хода до 800 км, эти цифры обычно достигаются в идеальных условиях и не являются репрезентативными для повседневного вождения.

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К счастью, беспокойство по поводу запаса хода становится все меньшей проблемой для потенциальных покупателей, поскольку даже более доступные электромобили сейчас предлагают запас хода около 300 километров без необходимости подзарядки. Следует отметить, что хотя некоторые производители могут рекламировать вдвое или втрое больший запас хода, эти цифры получены в результате суровых испытаний WLTP в контролируемых условиях. Реальные условия вождения могут сильно отличаться, что влияет на фактический запас хода.

Чтобы дать более реалистичную оценку, эксперты авторитетного британского журнала Autocar проводят собственные испытания электромобилей на реальных дорогах.

Они составили список из десяти электромобилей, предлагающих самый большой запас хода в реалистичных ежедневных условиях вождения:

Hyundai Kona Electric — 416 километров;



Jaguar I-Pace — 407 километров;

Kia e-Niro — 407 километров;

Tesla Model 3 — 384 километра;

Tesla Model X — 374 километра;

Nissan Leaf e+ - 350 км;

Mercedes-Benz EQC — 334 километра;

Audi E-tron — 315 километров;

Renault Zoe R135 — 308 километров;

Tesla Model 3 Standard Plus — 291 километр.



Эти рейтинги отражают эффективность этих электромобилей в реальных дорожных ситуациях, учитывая разные факторы, такие как рельеф местности, маршруты и стили вождения. Хотя электромобили продолжают совершенствовать свои возможности по запасу хода, важно, чтобы покупатели учитывали собственные привычки и требования к вождению, оценивая запас хода конкретной модели.

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Avtosota По материалам:

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