9 электромобилей с самым реальным запасом хода на одном заряде батареи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

9 электромобилей с самым реальным запасом хода на одном заряде батареи

Технологии&Авто
31
9 электромобилей с самым реальным запасом хода на одном заряде батареи
9 электромобилей с самым реальным запасом хода на одном заряде батареи
Когда речь заходит о запасе хода электромобилей, важно отметить, что цифры, заявленные производителями, часто определяются в лабораторных условиях, которые могут существенно отличаться от реальных сценариев вождения.
Однако прогресс в технологии и эффективности аккумуляторов привел к увеличению расстояний, которые можно преодолеть на одном заряде. Хотя некоторые изготовители заявляют о впечатляющих запасах хода до 800 км, эти цифры обычно достигаются в идеальных условиях и не являются репрезентативными для повседневного вождения.
Читайте также
К счастью, беспокойство по поводу запаса хода становится все меньшей проблемой для потенциальных покупателей, поскольку даже более доступные электромобили сейчас предлагают запас хода около 300 километров без необходимости подзарядки. Следует отметить, что хотя некоторые производители могут рекламировать вдвое или втрое больший запас хода, эти цифры получены в результате суровых испытаний WLTP в контролируемых условиях. Реальные условия вождения могут сильно отличаться, что влияет на фактический запас хода.
Место для вашей рекламы
Чтобы дать более реалистичную оценку, эксперты авторитетного британского журнала Autocar проводят собственные испытания электромобилей на реальных дорогах.

Они составили список из десяти электромобилей, предлагающих самый большой запас хода в реалистичных ежедневных условиях вождения:

  • Hyundai Kona Electric — 416 километров;
  • Jaguar I-Pace — 407 километров;
  • Kia e-Niro — 407 километров;
  • Tesla Model 3 — 384 километра;
  • Tesla Model X — 374 километра;
  • Nissan Leaf e+ - 350 км;
  • Mercedes-Benz EQC — 334 километра;
  • Audi E-tron — 315 километров;
  • Renault Zoe R135 — 308 километров;
  • Tesla Model 3 Standard Plus — 291 километр.
Эти рейтинги отражают эффективность этих электромобилей в реальных дорожных ситуациях, учитывая разные факторы, такие как рельеф местности, маршруты и стили вождения. Хотя электромобили продолжают совершенствовать свои возможности по запасу хода, важно, чтобы покупатели учитывали собственные привычки и требования к вождению, оценивая запас хода конкретной модели.
Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Оформить автогражданку онлайн 🚗

По материалам:
Avtosota
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.