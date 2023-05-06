Снова рекорд: украинцы продолжают активно покупать электромобили — Finance.ua

Снова рекорд: украинцы продолжают активно покупать электромобили Сегодня 17:20 — Личные финансы

Снова рекорд: украинцы продолжают активно покупать электромобили

В апреле украинцы приобрели 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 300% больше, чем в апреле прошлого года, и на 3% больше, чем в марте-2023. Такое количество продаж оказалось новым рекордом продаж электромобилей в Украине.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Большинство электромобилей (48,4%, 1598 шт.) привезли подержанными из-за границы, следовательно, импорт авто с пробегом в дальнейшем остается основным источником пополнения украинского парка электрических авто.

По состоянию на конец апреля 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 55 267 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 53 318 легковых, 1 944 грузовых и 5 автобусов.

Самые популярные электромобили на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В апреле в отношении таких заключено 342 сделки купли-продажи.

На второе место поднялась Tesla Model 3 (106 сделок), потеснив Volkswagen ID.4 на третье место (100 шт.), интерес к которому падает месяц за месяцем.

Nissan Leaf — 342 шт. Tesla Model 3 — 106 шт. Volkswagen ID.4 — 100 шт. Honda M-NV — 89 шт. Volkswagen E-Golf — 79 шт. Tesla Model S — 51 шт. Tesla Model Y — 48 шт. Renault Zoe — 40 шт. BMW i3 — 37 шт. Chevrolet Bolt — 26 шт.

Топ импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте «свежепригнанных» электромобилей первенство в апреле сохранил Nissal Leaf (349 шт.). На втором месте остается Tesla Model 3 (146 шт.), а на третье с пятого поднялся Volkswagen E-Golf (139 шт.).

На четвертую строчку поднялось Renault Zoe (110 шт.), потеснив на пятое место Tesla Model Y (109 шт.).

Nissan Leaf — 349 шт. Tesla Model 3 — 146 шт. Volkswagen E-Golf — 139 шт. Renault Zoe — 110 шт. Tesla Model Y — 109 шт. Volkswagen ID.4 — 103 шт. Tesla Model S — 83 шт. Mercedes-Benz B-Classe — 50 шт. Honda M-NV — 39 шт. Tesla Model X — 35 шт.

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам апреля занял Volkswagen ID.4 (125 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (49 шт.), а третье — Volkswagen ID.6 (34 шт.).

Volkswagen ID.4 — 125 шт. Honda M-NV — 49 шт. Volkswagen ID.6 — 34 шт. MG 4 — 25 шт. BMW iX — 19 шт. Volkswagen ID.3 — 16 шт. Honda e:NP — 114 шт. Mercedes-Benz EQS — 13 шт. Audi E-Tron — 10 шт. Honda e:NS — 18 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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