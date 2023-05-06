Снова рекорд: украинцы продолжают активно покупать электромобили — Finance.ua

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Снова рекорд: украинцы продолжают активно покупать электромобили

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Снова рекорд: украинцы продолжают активно покупать электромобили
Снова рекорд: украинцы продолжают активно покупать электромобили
В апреле украинцы приобрели 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 300% больше, чем в апреле прошлого года, и на 3% больше, чем в марте-2023. Такое количество продаж оказалось новым рекордом продаж электромобилей в Украине.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Большинство электромобилей (48,4%, 1598 шт.) привезли подержанными из-за границы, следовательно, импорт авто с пробегом в дальнейшем остается основным источником пополнения украинского парка электрических авто.
По состоянию на конец апреля 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 55 267 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 53 318 легковых, 1 944 грузовых и 5 автобусов.

Самые популярные электромобили на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В апреле в отношении таких заключено 342 сделки купли-продажи.
На второе место поднялась Tesla Model 3 (106 сделок), потеснив Volkswagen ID.4 на третье место (100 шт.), интерес к которому падает месяц за месяцем.
  1. Nissan Leaf — 342 шт.
  2. Tesla Model 3 — 106 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 100 шт.
  4. Honda M-NV — 89 шт.
  5. Volkswagen E-Golf — 79 шт.
  6. Tesla Model S — 51 шт.
  7. Tesla Model Y — 48 шт.
  8. Renault Zoe — 40 шт.
  9. BMW i3 — 37 шт.
  10. Chevrolet Bolt — 26 шт.

Топ импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте «свежепригнанных» электромобилей первенство в апреле сохранил Nissal Leaf (349 шт.). На втором месте остается Tesla Model 3 (146 шт.), а на третье с пятого поднялся Volkswagen E-Golf (139 шт.).
На четвертую строчку поднялось Renault Zoe (110 шт.), потеснив на пятое место Tesla Model Y (109 шт.).
  1. Nissan Leaf — 349 шт.
  2. Tesla Model 3 — 146 шт.
  3. Volkswagen E-Golf — 139 шт.
  4. Renault Zoe — 110 шт.
  5. Tesla Model Y — 109 шт.
  6. Volkswagen ID.4 — 103 шт.
  7. Tesla Model S — 83 шт.
  8. Mercedes-Benz B-Classe — 50 шт.
  9. Honda M-NV — 39 шт.
  10. Tesla Model X — 35 шт.

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам апреля занял Volkswagen ID.4 (125 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (49 шт.), а третье — Volkswagen ID.6 (34 шт.).
  1. Volkswagen ID.4 — 125 шт.
  2. Honda M-NV — 49 шт.
  3. Volkswagen ID.6 — 34 шт.
  4. MG 4 — 25 шт.
  5. BMW iX — 19 шт.
  6. Volkswagen ID.3 — 16 шт.
  7. Honda e:NP — 114 шт.
  8. Mercedes-Benz EQS — 13 шт.
  9. Audi E-Tron — 10 шт.
  10. Honda e:NS — 18 шт.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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