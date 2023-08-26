80% руководителей сожалеют о том, что решили вернуть сотрудников в офисы — Finance.ua
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80% руководителей сожалеют о том, что решили вернуть сотрудников в офисы

Фондовый рынок
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80% руководителей сожалеют о том, что решили вернуть сотрудников в офисы
80% руководителей сожалеют о том, что решили вернуть сотрудников в офисы
Подавляющее большинство руководителей сожалеют о решении вернуть работников в офисы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний Envoy и Hanover Research.
В исследовании приняли участие более 1150 руководителей высшего звена и менеджеров в США. 80% из них заявили, что подошли бы к решению о возвращении в офис иначе, если бы владели информацией о посещаемости офисов работниками, использовании ими офисных ресурсов и другими связанными данными.
Проблема состоит в том, что работники приходят и уходят в разное время дня и недели, а соблюдение внутренней политики может сильно отличаться в зависимости от местоположения.
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Это делает невозможным для руководителей понимание того, сколько людей находится на месте в тот или иной день, и как лучше распределить пространство и ресурсы в организации.
«Мы работаем в гибридной среде, где нет стабильности в посещаемости в течение недели. С такой большой изменчивостью трудно понять, как повысить эффективность, чтобы сэкономить критически важный бюджет», — цитирует Envoy одного из менеджеров Braze.
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Как известно, пандемия COVID-19 заставила людей изменить формат работы и долгое время работать из дома. После завершения пандемии многие компании призывают работников снова возвращаться в офисы. Некоторые из них предлагают смешанный формат работы, когда работник может приходить в офис, например несколько дней в неделю, а остальное время работать из дома.
К примеру, Zoom просит всех сотрудников в радиусе 50 миль (80 км) от офиса компании работать по крайней мере два дня в неделю по смешанному графику. А вот Google внедряет новую стратегию, чтобы привлечь своих сотрудников возвращаться в офис, предлагая специальное предложение в отеле на территории кампуса ее штаб-квартиры в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

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По материалам:
mezha.media
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