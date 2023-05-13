8 ненужных программ, из-за которых "подвисает" Windows
Современные пользователи часто жалуются, что их ПК подвисает. Это может происходить по разным причинам. Например, из-за того, что в ОС установлено несколько ненужных программ, съедающих оперативную память. В этой статье мы расскажем, какие программы лучше удалить, чтобы предотвратить подвисание Windows.
Топ-8 популярных программ, которые лучше удалить
CCleaner и другие «очистительные» программы
Программы, которые «оптимизируют работу системы», очень вредны. Чтобы очистить Windows, можно обойтись и без таких приложений — есть встроенные системные приложения. Оптимизаторы могут нанести вред ПК из-за уничтожения важных системных ресурсов.
Flash Player
Раньше без Flash Player нельзя было обойтись, иначе браузер стабильно не работал, а видео в Сети не воспроизводилось. Теперь большинство сайтов работают на HTML5, поэтому это приложение можете удалить.
Metro-приложения
Такие приложения как «Спорт», «Финансы» от Microsoft имеют ограниченную функциональность и нетипичный дизайн, поэтому их лучше использовать только на планшете или телефоне.
На П К они только навредят — специалисты рекомендуют найти альтернативные варианты.
WordPad
Речь идет об устаревшей программе для редактирования текста, не имеющей особых возможностей. Сейчас есть программа Word, которая гораздо удобнее.
Edge и Internet Explorer
Это 2 приложения, которыми практически никто не пользуется. Интерфейс их устарел. Эти программы перестали пользоваться спросом очень давно, но они до сих пор «едят» нашу «оперативку».
Windows Media Player
Устаревший проигрыватель с неудобным функционалом. Сейчас есть много альтернативных программ с полезными функциями.
Skype Click to Call
Еще одно расширение для браузера, устанавливаемое вместе со Skype. С его помощью можно звонить по телефонам, размещенным на разных сайтах. Но программа часто видит вместо телефонов разные комбинации цифр, и отвлекает пользователя, поэтому лучше удалить его.
UTORRENT
Когда-то эта программа для загрузки торрент-файлов была очень популярна, но ее владельцы испортили софт из-за жадности. Сейчас UTORRENT — это одна из ненадежных программ. Лучше выбрать другую.
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