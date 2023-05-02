Microsoft прекращает выпуск основных обновлений Windows 10 — Finance.ua

Microsoft прекращает выпуск основных обновлений Windows 10 Сегодня 06:51 — Технологии&Авто

Microsoft прекращает выпуск основных обновлений Windows 10

Windows 10 22H2, выпущенная в январе 2023 года, станет последней версией операционной системы.

При этом все выпуски Windows 10 будут поддерживаться ежемесячными обновлениями безопасности до 14 октября 2025 года

Microsoft поощряет пользователей переходить на Windows 11, поскольку Windows 10 не получит никаких новых функций, а ее последним обновлением стала версия 22H2, которая была выпущена в январе 2023 года.

В будущем все выпуски Windows 10 будут поддерживаться ежемесячными обновлениями безопасности до 14 октября 2025 г., когда Microsoft полностью прекратит поддержку. (Некоторые выпуски на канале долгосрочного обслуживания, или LTSC, продолжат получать обновление безопасности еще через некоторое время после даты завершения).

В таком решении нет ничего удивительного, поскольку Windows 11 вышла уже более полутора лет назад. Совершенно нормально, что Microsoft начинает сворачивать работу над Windows 10, операционной системой, которая впервые была запущена в 2015 году.

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