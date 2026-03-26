78% украинцев стали тратить больше — исследование Сегодня 16:02 — Личные финансы

Расходы в супермаркете

Расходы украинцев продолжают расти. При этом большинство граждан пытаются контролировать бюджет.

Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное командой Rakuten Viber.

Что показало исследование

Расходы растут

Результаты показали, что 78% украинцев тратят больше, чем в прошлом году.

В то время как всего 13% пытаются экономить и сократили свои расходы.

Еще 9% тратят так же, как раньше. Для сравнения, в 2025 году показатели были почти аналогичные: 76% тратили больше, 14% экономили, 10% - без изменений.

Планирование бюджета

Большинство украинцев пытаются контролировать свои финансы: 72% респондентов планируют расходы, из них:

24% планируют все расходы заранее,

48% - только значительные или регулярные платежи, например, коммунальные услуги.

В то же время , 16% не видят смысла в планировании, а 12% хотели бы планировать, но пока этого не делают. Показатели практически не изменились по сравнению с прошлым годом.

Об исследовании

Опрос был проведен в официальном канале Rakuten Viber Украина. В нем приняли участие около 25 тыс. пользователей. Основная возрастная группа респондентов — 34−45 лет, более половины участников опроса — до 45 лет. Методика — анонимный онлайн-опрос.

