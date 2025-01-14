7500 биткоинов останутся на свалке — суд отказал в поисках владельцу HDD на $700 млн Сегодня 18:35 — Криптовалюта

7500 биткоинов останутся на свалке — суд отказал в поисках владельцу HDD на $700 млн

Похоже, многолетняя история HDD с 7500 биткоинами подходит к концу. Суд отказал владельцу накопителя на $700 млн в поисках на свалке в Уэльсе.

Владелец жесткого диска, оказавшегося на свалке с 7500 биткоинами, которые сейчас стоят около $700 млн, не перестает искать их уже 12 лет. Еще в октябре прошлого года при поддержке созданного Хауэллсом консорциума инвесторов мужчина решил судиться с городом, «потому что они не возвращают мне мой мусорный мешок». Но Высокий суд Англии и Уэльса отказал ему в возможности проводить поисковые работы на свалке города Ньюпорт.

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В четверг 9 января Высокий суд решил, что дело Хауэллса не имеет разумных шансов на успех в суде. Судебная инстанция встала на сторону городского совета и отклонила иск, по которому он надеялся получить доступ к свалке для раскопок или £495 314 800 от власти города в качестве компенсации.

Неприятности у Хауэллса из-за потерянных биткоинов начались в августе 2013 года. Он обнаружил, что его девушка выбросила старый жесткий диск от ноутбука с кошельком биткоинов, которые он добыл еще в 2009 году. Однако позже Хауэллс признался, что сам выбросил устройство.

Согласно законодательству Великобритании, все, что попадает в мусор, который собирает город, становится его собственностью.

Во-вторых, дело Хауэллса не соответствует установленному Великобританией шестилетнему сроку давности.

СМИ опубликовали комментарии Хауэллса после вынесения судебного решения. Он говорит, что очень расстроен этим решением. Аргументы истца фактически не отрицали правило собственности города, но содержали возражения по поводу срока давности. Неудачливый владелец огромного состояния говорит, что он «пытался взаимодействовать с городским советом Ньюпорта всеми доступными для человека способами в течение последних 12 лет». В частности, он предлагал городу 10% от стоимости биткоинов.

Консорциум по спасению HDD оценил в 80% вероятность обновления данных. Хауэллс и партнеры были готовы потратить около $13 млн на проект по поиску, который длился бы три года.

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