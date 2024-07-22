70% энергосистемы Украины разрушено, — Боррель Сегодня 20:38 — Энергетика

70% энергосистемы Украины разрушено, — Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в Украине разрушены 70% энергетической системы. Он обратится к государствам-членам ЕС с призывом помочь отремонтировать электросети в стране.

Об этом он заявил накануне заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь избежать разрушения электроэнергетической системы в Украине.

«Сейчас лето, но зимой это будет гораздо труднее выдержать. Поэтому я буду призывать государства-члены ЕС предоставить больше поддержки для восстановления и замены электросети на более мощную генерацию электроэнергии», — сказал он.

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Другим вопросом, над которым будут работать министры, будет усиление ПВО. Жозеп Боррель заявил, что сразу после визита Орбана российские ракеты попали в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Главный дипломат ЕС осудил визиты венгерского премьера и ответил на слова венгерского главы МИД Петера Сийярто о том, что ЕС якобы подталкивает Украину к войне. Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает Украину и хочет завершить войну на основе устава ООН.

«Мы поговорим о том, как страны-члены оценивают такую ​​позицию страны, которая одновременно председательствует в Европейском Союзе на ротационной основе. Европейский Союз не подталкивает к войне. Он не на стороне войны. Он на стороне Украины, защищая ее перед лицом агрессии», — сказал главный дипломат ЕС.

Телеканал 24 По материалам:

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