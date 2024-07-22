70% энергосистемы Украины разрушено, — Боррель — Finance.ua
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70% энергосистемы Украины разрушено, — Боррель

Энергетика
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70% энергосистемы Украины разрушено, — Боррель
70% энергосистемы Украины разрушено, — Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в Украине разрушены 70% энергетической системы. Он обратится к государствам-членам ЕС с призывом помочь отремонтировать электросети в стране.
Об этом он заявил накануне заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь избежать разрушения электроэнергетической системы в Украине.
«Сейчас лето, но зимой это будет гораздо труднее выдержать. Поэтому я буду призывать государства-члены ЕС предоставить больше поддержки для восстановления и замены электросети на более мощную генерацию электроэнергии», — сказал он.
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Другим вопросом, над которым будут работать министры, будет усиление ПВО. Жозеп Боррель заявил, что сразу после визита Орбана российские ракеты попали в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Главный дипломат ЕС осудил визиты венгерского премьера и ответил на слова венгерского главы МИД Петера Сийярто о том, что ЕС якобы подталкивает Украину к войне. Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает Украину и хочет завершить войну на основе устава ООН.
«Мы поговорим о том, как страны-члены оценивают такую ​​позицию страны, которая одновременно председательствует в Европейском Союзе на ротационной основе. Европейский Союз не подталкивает к войне. Он не на стороне войны. Он на стороне Украины, защищая ее перед лицом агрессии», — сказал главный дипломат ЕС.
По материалам:
Телеканал 24
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