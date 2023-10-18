66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование — Finance.ua
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66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование

Личные финансы
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66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование
66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование
Большинство украинских компаний, а именно 66%, уже возобновили работу в полном объеме и работают в довоенном режиме, а остальные 34% работают частично. Среди ключевых вызовов бизнеса во время войны — сохранение оплаты труда и рынков сбыта/клиентов, а также обеспечение функционирования бизнеса в условиях отключений электроэнергии.
Об этом говорится в опросе Gradus Research.

Как себя чувствует украинский бизнес

Две трети (66%) украинских компаний работают в довоенном режиме, а треть (34%) работают частично.
66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование
По сравнению с прошлым годом существенно возросла доля бизнесов, подвергшихся частичной или полной отраслевой трансформации, или требующих ее: если в ноябре 2022 года об этом заявляли 41% опрошенных руководителей или владельцев компаний, то сейчас их доля составляет 59%.
66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование
Что касается загруженности бизнеса, то более четверти опрошенных компаний (26%) констатируют загруженность на 100% или более. Еще половина опрошенных (52%) загружены на более чем 50% своей мощности. При этом три четверти респондентов (76%) отмечают, что среднемесячные доходы их бизнеса в период полномасштабной войны снизились.
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Однако, как показывают результаты опроса бизнес-сообщества, только четверть (24%) опрошенных компаний испытывают дефицит кадров. Среди ключевых вызовов бизнеса во время войны видят сохранение оплаты труда (44%) и рынков сбыта/клиентов (41%), а также обеспечение функционирования бизнеса в условиях отключений электроэнергии (41%).
66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование
«Результаты исследования говорят о том, что на данном этапе миграция украинцев за границу, вызванная полномасштабным вторжением россии в Украину, начинает становиться ощутимой и отражаться на функционировании украинских компаний. Бизнес видит проблему дефицита кадров как один из ключевых рисков в будущем и готовится решать ее. Отмечу также, что подобной проактивной позиции в восстановлении человеческого капитала бизнес ожидает и от государства — через борьбу с коррупцией, поддержку предпринимательства и создание новых рабочих мест», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research.
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Горизонт планирования бизнеса во время войны сократился  — большинство опрошенных компаний (71%) планируют на год вперед или менее.
В то же время бизнес с оптимизмом смотрит на перспективы развития: более половины респондентов (53%) закладывают план активного или умеренного развития в свои стратегии.
Основной риск в видении бизнеса — мобилизация персонала. Это отмечают 39% опрошенных. Решать же возможные проблемы с человеческим капиталом компании планируют через привлечение новых сотрудников из Украины (41%), создание условий для удаленной работы (34%) и привлекательных финансовых условий труда (32%).
66% украинских компаний работают в довоенном режиме, остальные работают частично — исследование
Более половины опрошенных представителей бизнес-сообщества (56%) считают, что активные боевые действия в Украине завершатся до конца следующего года, тогда как опрошенные мигранты более осторожны в своих оценках и среди них такое мнение разделяют 37%.
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По материалам:
Finance.ua
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