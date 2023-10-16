Бизнес назвал основные препятствия для работы (инфографика) — Finance.ua

Бизнес назвал основные препятствия для работы (инфографика) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Бизнес назвал основные препятствия для работы (инфографика)

Для украинских предприятий риски, связанные с войной, становятся значимым фактором деловой среды. Кроме того, ожидания бизнеса в краткосрочной перспективе остаются высокими, хотя темпы возобновления производства несколько замедлились. Бизнес полагается на себя и нуждается в более благоприятной регуляторной политике.

Об этом свидетельствует новый ежемесячный опрос предприятий, проведенный 19−29 сентября 2023 года Институтом экономических исследований (ИЭИ).

Каковы сейчас основные препятствия для бизнеса?

В сентябре наблюдаются существенные изменения в перечне препятствий по сравнению с августом 2023 года.

Несмотря на то, что препятствие «Рост цен на сырье и материалы» занимает 1 место, в сентябре оно потеряло четверть своего значения.

Препятствие «Опасно работать» заняло 2-е место, резко поднявшись с 6-го.

В сентябре проблема бизнеса «Нехватка рабочей силы» занимала 3-е место, поднявшись с 5-го в августе.

«Проблемы с логистикой» впервые за несколько месяцев опустились со 2-го на 3-е место.

«Перебои с электроэнергией» остаются на 6-м месте.

«Коррупция и давление со стороны правоохранительных органов», согласно опросу, остаются несущественными проблемами.

Как отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел, 80% опрошенных в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях считают препятствием опасные условия.

Индекс возобновления деловой активности

В сентябре Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) остался относительно высоким, но снизился по сравнению с августом 2023 года. Это произошло из-за уменьшения доли предприятий, сообщивших об улучшении (с 52% до 48%)

В то же время:

доля тех, кто отчитывается об ухудшении, не изменилась (13% против 12% в августе);

возросла доля тех, для кого ничего не изменилось (с 36% до 40%).

Занятость

% предприятий, планирующих рост занятости в ближайшие 3−4 месяца, снизился (с 7% в августе до 3% в сентябре);

% предприятий, которые намерены сократить численность работников, остался почти без изменений (2,3% в августе и 3% в сентябре);

% предприятий, где не ожидается изменений в занятости, возрос с 90,7% до 94%.

при этом % предприятий, планирующих увеличивать количество работников, находящихся в вынужденном отпуске, несколько уменьшился с 1,3% до 0,7%.

Замедлилось ли возобновление производства

По словам Оксаны Кузякив, исполнительного директора ИЭИ, в сентябре сохраняется тенденция замедления возобновления производства.

Доля предприятий, работающих почти на полную (75%-99%) и полную мощность (100% и более), постепенно снижается три месяца подряд (с 62% среди респондентов в июне до 59% в июле, 57% в августе и 55% в сентябре).

Однако без изменений остаются как % предприятий, работающих на полную мощность, так и % предприятий, которые вообще не работают (соответственно 7% в августе и 8% в сентябре и по 2% в августе и сентябре).

Прогнозы бизнеса

«Неопределенность в двухлетней перспективе достаточно высока — 56% опрошенных среди 525 предприятий не смогли дать ответ на вопрос «Что произойдет на вашем предприятии через 2 года?» Понятно, что даже на чисто бытовом уровне сложно давать ответ на этот вопрос. Это вполне характеризует среду неопределенности и опасности, в которой мы живем.

Но для бизнеса и нашего экономического роста это означает, что трудно планировать свою деятельность тем производствам, у которых долгий производственный цикл", — говорит Кузякив.

44% опрошенных все же смогли представить, что произойдет с их бизнесом в двухлетней перспективе:

% предприятий, планирующих расширить свою деятельность через 2 года, вырос до 25%;

% предприятий, планирующих сузить активность, уменьшился до 5,9%.

Оптимизм по поводу производства и экспорта уменьшился:

доля предприятий, планирующих рост производства в ближайшие 3−4 месяца, упала с 47,6% до 41,7%;

доля бизнеса, который сообщает о росте экспорта, также уменьшилась — с 26,1% до 23,9%.

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