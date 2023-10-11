Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика) — Finance.ua
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Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика)

Личные финансы
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Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика)
Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика)
В течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года.
Об этом сообщил Опендатабот.
Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП открывается в Киевской области.
В сентябре украинцы открыли 35 587 новых ФЛП. Это самое большое количество новых дел за последние три года.
Предыдущий рекорд — 31 477 — был зафиксирован в июне 2023 года. Например, более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.
Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика)
Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не меняются. Почти половина новых ФЛП — 43% - открываются в сфере торговли:
  • розничная торговля (12 777 от общего количества новых дел) и оптовая торговля — 2343 ФЛП.
В топ-3 также попали дела по предоставлению индивидуальных услуг — 3244.
Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика)

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Пятая часть от всех новых ФЛП — 21% или 7407 — открывается на Киевщине. Второе и третье место по количеству новых дел занимают Днепропетровщина (3210) и Львовщина (2862).
Худшие показатели в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых сейчас происходят боевые действия.
Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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