Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика) — Finance.ua

Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика) Сегодня 10:03 — Личные финансы

Рекордное количество новых ФЛП украинцы открыли в сентябре: самые популярные бизнесы (инфографика)

В течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года.

Об этом сообщил Опендатабот.

Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП открывается в Киевской области.

В сентябре украинцы открыли 35 587 новых ФЛП. Это самое большое количество новых дел за последние три года.

Предыдущий рекорд — 31 477 — был зафиксирован в июне 2023 года. Например, более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.

Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не меняются. Почти половина новых ФЛП — 43% - открываются в сфере торговли:

розничная торговля (12 777 от общего количества новых дел) и оптовая торговля — 2343 ФЛП.

В топ-3 также попали дела по предоставлению индивидуальных услуг — 3244.



Кстати, рады анонсировать уникальное событие! Конференция ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! Если тебе интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров.

Георгофия

Пятая часть от всех новых ФЛП — 21% или 7407 — открывается на Киевщине. Второе и третье место по количеству новых дел занимают Днепропетровщина (3210) и Львовщина (2862).

Худшие показатели в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых сейчас происходят боевые действия.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.