6500 грн «зимней поддержки»: кому доплатят деньги в 2026 году Сегодня 14:09 — Личные финансы

Единоразовую выплату 6500 грн получат те, кто имел на нее право в 2025 году, но не получил по техническим причинам

Государство урегулировало вопрос выплат «зимней поддержки» для тех, кто не получил пособие в 2025 году по техническим причинам. Речь идет о единовременной выплате в размере 6500 грн.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

О проблеме

Часть украинцев, которые имели право на пособие в 2025 году, не получили средства из-за завершения бюджетного года.

Ситуацию урегулировали: 4 марта Кабмин принял постановление № 284, позволяющее провести эти выплаты уже в 2026 году.

«Итак, если вы подали заявление в 2025 году и получили решение о назначении пособия, но не получили выплаты, вы сможете их получить в 2026 году», — отмечают специалисты.

Кому выплатят 6500 грн в 2026 году

Речь идет не о новой программе, а о выплате тем, кто уже имел право на нее раньше.

Пособие в размере 6500 грн предусмотрено для наиболее уязвимых категорий населения:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;

дети из малообеспеченных семей;

дети и лица с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры.

Выплаты начислят тем, кто подал заявление в 2025 году (через «Дію» или в бумажной форме), получил решение о назначении пособия, но не получил средства до конца года.

Такие заявители должны получить 6500 грн уже в 2026 году.

Как будут производиться выплаты

Для выплат Пенсионный фонд должен сформировать перечень получателей и передать данные в Минсоцполитики.

Дальше процесс выглядит так:

в течение 3 рабочих дней Пенсионный фонд передает информацию о потребности в денежных средствах;

Минсоцполитики за 3 рабочих дня направляет деньги Пенсионному фонду;

Пенсионный фонд за 2 дня перечисляет средства в Ощадбанк;

банк производит выплаты получателям.

«Если заявление было подано, Пенсионный фонд принял решение о назначении пособия, но средства не выплатили до конца 2025 года, — такой заявитель должен получить их теперь», — пишут эксперты Юридического советчика.

дополнительную единовременную выплату в размере 1500 грн. Ранее мы сообщали , что Минсоцполитики готовит программу денежной поддержки для самых уязвимых категорий населения. В апреле украинцам планируют начислить

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.