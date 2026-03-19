6500 грн «зимней поддержки»: кому доплатят деньги в 2026 году

Единоразовую выплату 6500 грн получат те, кто имел на нее право в 2025 году, но не получил по техническим причинам
Государство урегулировало вопрос выплат «зимней поддержки» для тех, кто не получил пособие в 2025 году по техническим причинам. Речь идет о единовременной выплате в размере 6500 грн.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

О проблеме

Часть украинцев, которые имели право на пособие в 2025 году, не получили средства из-за завершения бюджетного года.
Ситуацию урегулировали: 4 марта Кабмин принял постановление № 284, позволяющее провести эти выплаты уже в 2026 году.
«Итак, если вы подали заявление в 2025 году и получили решение о назначении пособия, но не получили выплаты, вы сможете их получить в 2026 году», — отмечают специалисты.

Кому выплатят 6500 грн в 2026 году

Речь идет не о новой программе, а о выплате тем, кто уже имел право на нее раньше.
Пособие в размере 6500 грн предусмотрено для наиболее уязвимых категорий населения:
  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа;
  • дети из малообеспеченных семей;
  • дети и лица с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
  • одинокие пенсионеры.
Выплаты начислят тем, кто подал заявление в 2025 году (через «Дію» или в бумажной форме), получил решение о назначении пособия, но не получил средства до конца года.
Такие заявители должны получить 6500 грн уже в 2026 году.
Как будут производиться выплаты

Для выплат Пенсионный фонд должен сформировать перечень получателей и передать данные в Минсоцполитики.
Дальше процесс выглядит так:
  • в течение 3 рабочих дней Пенсионный фонд передает информацию о потребности в денежных средствах;
  • Минсоцполитики за 3 рабочих дня направляет деньги Пенсионному фонду;
  • Пенсионный фонд за 2 дня перечисляет средства в Ощадбанк;
  • банк производит выплаты получателям.
«Если заявление было подано, Пенсионный фонд принял решение о назначении пособия, но средства не выплатили до конца 2025 года, — такой заявитель должен получить их теперь», — пишут эксперты Юридического советчика.
Ранее мы сообщали, что Минсоцполитики готовит программу денежной поддержки для самых уязвимых категорий населения. В апреле украинцам планируют начислить дополнительную единовременную выплату в размере 1500 грн.
Светлана Вышковская
