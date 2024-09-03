60% британцев считают кино, телевидение и геймдев «ненастоящей работой» — Finance.ua

60% британцев считают кино, телевидение и геймдев «ненастоящей работой» Сегодня 18:37

60% британцев считают кино, телевидение и геймдев «ненастоящей работой»

Около двух третей взрослых в Великобритании не верят, что карьера в индустрии игр, кино, телевидения, анимации и визуальных эффектов является «настоящей работой».

Об этом свидетельствует недавнее исследование, проведённое по заказу Escape Studios, лондонской школы анимации, игр и визуальных эффектов. Компания Censuswide опросил 2008 взрослых с 12 по 14 августа 2024 года.

Опрошенные поставили креативные профессии в конце списка «настоящих занятий». В начале — юриспруденция (62%), бухгалтерия (58%) и здравоохранение (58%). Почти двое из пяти отметили, что работа с «четким прогрессом» или «четкой лестницей» делает карьеру «настоящей».

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Менее половины респондентов считают, что карьера в креативных отраслях является «настоящей работой». Треть (31%) родителей и опекунов сказали, что они бы не советовали своим детям работать в этом секторе. Это связано с опасениями по поводу отсутствия гарантий работы (32%), трудностей достижения успеха без контактов с отраслью (25%) и низкой оплаты труда (22%).

Опрос также показал, что почти половина британцев считает, что творческие степени воспринимаются менее серьезно, чем другие. При этом 61% респондентов вообще не знают об учебных заведениях, специализирующихся на подготовке творческих профессий.

«Мне очень неутешительно видеть результаты этого опроса и то, как плохо оценивают творческую отрасль. Нам нужно сделать больше для повышения осведомленности об образовательных возможностях в этих сферах, а также для повышения знаний о карьере и ценностях, которые этот сектор имеет для Великобритании», — говорит директор Escape Studios Ян Палмер.

Опрос показал, что предубеждения оказались сильнее примеров успеха и больших заработков, которые не удивляют в творческих профессиях. Подавляющее большинство людей выбирают сравнительно небольшой, но постепенный и стабильный рост.

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