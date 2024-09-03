10 стажировок для карьерного старта этой осенью — Finance.ua

10 стажировок для карьерного старта этой осенью Сегодня 14:03 — Личные финансы

10 стажировок для карьерного старта этой осенью

Лето позади, начался не только учебный год, но и новый сезон на рынке труда. Получить работу с большими перспективами профессионального и карьерного роста предлагают ведущие украинские и международные компании студентам и кандидатам без опыта работы или с минимальным. Так что делимся подборкой от robota.ua.

Младший специалист/младший специалист банка в ProCredit Bank

📍 Киев

Банк ищет специалистов, которые уже имеют высшее образование или скоро закончат обучение, хотят развивать свои soft и hard skills, готовы изучать банковский сектор, со средним уровнем английского (будет преимуществом).

ProCredit Onboarding Programme — это оплачиваемая программа адаптации, которая проходит в группах с около 15 участниками, что подразумевает индивидуальный подход к каждому. В ходе программы специалисты узнают о влиянии банковской сферы на общество, философию и этику, финансовую математику.

Зоотехник (стажер) в МХП

📍 с. Будище, Черкасский р-н

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий предлагает пройти стажировку студентам 2−4 курса соответствующего направления или тем, которые уже имеют высшее профильное образование и опыт работы и уверенно владеют ПК. Стажерам поручат: организовывать производственный процесс по уходу и выращиванию птицы; обеспечивать оптимальные условия содержания птицы для достижения лучших результатов получения инкубационного яйца; контролировать параметры микроклимата, кормления и поения птицы.

Process Engineer Trainee/Стажер в производственный отдел в Procter&Gamble

📍 Киев

Международная компания приглашает студентов технических специальностей 3−6 курсов и недавних выпускников университетов на стажировку для работы над увлекательными проектами в сфере управления производством.

Анонсируют: 12-месячный договор на трудоустройство; заработная плата на период стажировки — 40 820 грн (с учетом налогов); корпоративный развоз (из Киева и Борисполя); участие в well-being программах (медицинское страхование, доступ в спортзал, занятия фитнесом, экскурсии и т. д. ).

Стажер в отдел аналитики в WOG

📍 Луцк

Приглашают в команду уверенных пользователей ПК (Excel — формулы/сводные таблицы); кандидатов с навыками работы с 1С, PowerPoint, имеющих базовые знания бухгалтерского учета.

Требуется: готовить периодические отчеты, презентации в установленные сроки (недельные, месячные, квартальные, годовые) по административным расходам; осуществлять экономический анализ: план/факт анализ показателей, проверку данных по статьям расходов, доходов, анализ отклонений, выявление причин их возникновения, формирование и контроль планов; участвовать в автоматизации процессов компании; рассчитывать окупаемость проектов.

Стажер юридического отдела (Legal Intern) в L’Oreal Ukraine

📍 Киев или удаленно

Международная компания в сфере бьюти-технологий приглашает на стажировку. Рассматривают кандидатов с высшим образованием (студенты 1-го или 2-го курсов магистратуры) юридического факультета ВУЗа; уверенных пользователей MS Office (Excel, Word, PPT), умеющих работать в Canva и Power BI (будет преимуществом); свободным владением английским и украинским языками (письменный и разговорный). Предварительная стажировка или опыт работы в юридической сфере будет преимуществом.

Стажировка на позиции бухгалтера по заработной плате в Forvis Mazars в Украине

📍 Киев

Компания предлагает начать свою карьеру кандидатам без опыта работы. Задачи, над которыми будут работать стажеры: начисление и выплата заработной платы; расчет и выплата больничных, отпускных, компенсаций. Продолжительность — 3−4 месяца, есть возможность совмещать обучение и практику. После успешного прохождения стажировки компания предлагает позицию младшего бухгалтера по заработной плате.

Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine

📍 Одесса

Международная компания приглашает студентов и выпускников 4−6 курсов, обучающихся по направлению ветеринарной медицины, для участия в первой градуатской программе.

Продолжительность программы — 1 год. Трудоустройство — полный рабочий день.

Младший специалист по закупкам/Junior Procurement Specialist в Huawei Ukraine

📍 Киев

Ведущая компания в сфере телекоммуникационных технологий и информационных систем ищет специалиста. Среди пожеланий к будущему работнику: по меньшей мере степень бакалавра в области телекоммуникаций, электроники, компьютерных наук, энергетики, менеджмента или смежных дисциплин, приветствуются выпускники или студенты последних курсов; желателен первый опыт работы в сфере закупок; готовность работать полный рабочий день в офисе; хороший устный и письменный английский язык (обязательно); хорошее владение инструментами Microsoft.

Стажер отдела международной отчетности в PepsiCo

📍 Киев

Годовая программа развития для молодежи от PepsiCo — это оплачиваемая стажировка, позволяющая студентам и выпускникам применить приобретенные знания в условиях реального бизнеса и построить карьеру в международной компании.

Будущие задачи: участие в подготовке корпоративной отчетности в соответствии со стандартами Generally Accepted Accounting Principles; поддержка в тестировании внутренних контролей; подготовка презентационных материалов для высшего руководства по анализу финансовых показателей

Интерн в отдел маркетинга в IDS Ukraine

📍 Киев

Лидер украинского рынка минеральных вод приглашает на стажировку студентов 3−6 курсов. Продолжительность программы — 3−4 месяца. Предлагают: официальное трудоустройство; гибкий график работы; участие в подготовке креативных брифов; вовлеченность в спонсорские BTL-активации; вовлеченность в адаптацию материалов под рекламные кампании.

Стажировка от Ardis Group

📍 Киев

Украинская структурированная группа компаний, специализирующаяся на импорте и продаже сыра, 12 сентября 2024 с 09:30 до 18:00 приглашает людей старшего возраста, которые хотят овладеть новой профессией, начать карьеру в новой для себя сфере, на однодневную программу «Школа взрослого лидера: мерчендайзинг с нуля».

Кандидаты познакомятся с компанией, командой, ценностями, процессами и особенностями, а также узнают: о мерчендайзинге и зонах ответственности мерчендайзера; о категориях сыров, правилах выкладывания, особенностях весовой и фасованной витрины; роли промоутеров, особенности создания подарочных наборов и co-packing. У стажеров будет возможность применить свои новые знания на импровизированной витрине. Самые активные кандидаты смогут присоединиться к команде мерчендайзеров и стать частью компании.

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