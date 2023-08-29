6 колес и 500 сил: Great Wall выпустит впечатляющий пикап (фото) — Finance.ua

6 колес и 500 сил: Great Wall выпустит впечатляющий пикап (фото) Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

6 колес и 500 сил: Great Wall выпустит впечатляющий пикап (фото)

В линейке Great Wall в 2024 году появится агрессивный шестиколесный Shanhai Poer 6×6. Пока что огромный пикап проходит тесты, но его шпионские изображения опубликовали на сайте Autohome.

Новый Great Wall Shanhai Poer 6×6 станет флагманом китайского бренда. Шестиколесный автомобиль является серийной версией концепт-кара Cyber ​​Pickup, представленного весной на автошоу в Шанхае.

От своего прототипа пикап Great Wall несколько отличается по дизайну. У него более сдержанная радиаторная решетка, неокрашенные пластиковые расширители арок и мощные дуги в кузове.

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Задний борт кузова выполнен распашным. Также обращают на себя внимание большой клиренс, лебедка, 33-дюймовые шины и воздухозаборник на капоте.

Известно, что шестиколесный пикап будет на 52 см длиннее стандартного Great Wall Shanhai Poer — 5,96 м в длину. Полная масса авто составляет 3500 кг.

Китайский пикап Great Wall Shanhai Poer 6×6 оснастят гибридной силовой установкой с 3,0-литровой 360-сильной турбошестеркой и электромотором. Суммарная отдача составит около 500 л.с.

Автомобиль оснастят 9-ступенчатой ​​автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей и 5 блокированным дифференциалом. Кроме того, усилят подвеску пикапа и установят внедорожные амортизаторы K-Man.

Цена Great Wall Shanhai Poer 6×6 не называется, но, наверное, он будет в разы дешевле шестиколесного «Гелендвагена», который стоит почти миллион долларов.

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Фокус По материалам:

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