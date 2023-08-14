Ford показал новый пикап, сделанный для военных — Finance.ua

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Ford показал новый пикап, сделанный для военных

Технологии&Авто
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Ford показал новый пикап, сделанный для военных
Ford показал новый пикап, сделанный для военных, Фото: Ford
Пикап Ford Ranger 2023 стал основой интересного проекта FG-P. Его подготовили для армии, причем он стал гибридом.
Об этом сообщается на сайте Ford Global Fleet Sales.
Именно это подразделение Ford вместе с таиландской компанией RMA Automotive и воплотило в жизнь проект. Пикап Ford Ranger FG-P называют легким транспортным тактическим средством для скрытого передвижения.
Скрытность обеспечивает электромотор — он работает неслышно и оставляет гораздо меньший тепловой след. Его мощность не раскрывают, но известно, что она небольшая, ведь максимальная скорость на электротяге — 20 км/ч. Запас хода составляет 30 км.
Фото: Ford
Фото: Ford
Кроме того, 2,0-литровый турбодизель Ford стал биотопливным. Он теперь может работать не только на солярке, но и на авиационном топливе.
Также новый Ford Ranger FG-P получил специальный режим Black Out для быстрой маскировки. Одной кнопкой можно выключить фары, подсветку салона, аудиосистему и звуковой сигнал «клаксона». Двигатель, трансмиссия и кондиционер при этом продолжают работать.
От стандартного Ford Ranger 2023 версия FG-P визуально отличается стальными бамперами, дугами, лебедкой, внедорожной резиной и багажником на крыше. Полная масса пикапа выросла с 3350 до 3500 кг.
По материалам:
Фокус
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