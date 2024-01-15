5 стран, больше всего пострадавших от инфляции в 2023 году — Finance.ua

5 стран, больше всего пострадавших от инфляции в 2023 году Сегодня 21:03 — Мир

5 стран, больше всего пострадавших от инфляции в 2023 году

В 2023 году ряд государств столкнулись с инфляцией. Это была отчаянная борьба центральных банков и правительств стран мира с этим явлением, ставшим одним из самых серьезных вызовов для экономики в последнее время.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Телеграм-канале список стран, наиболее пострадавших от инфляции.

5 стран, наиболее пострадавших от инфляции в 2023 году

Аргентина — 211,4% (ворвалась в лидерскую гонку в последний месяц года, в ноябре было 160,9%). «Перед новоизбранным Президентом Хавьером Милеем стоит немало вызовов, и это один из самых главных. Аргентинское песо только в декабре девальвировало на 50%, а центробанк страны пока предложил напечатать купюры номиналом 10 и 20 тысяч песо (сейчас самая большая купюра в обращении — 2000 песо, тогда как еще в 2016 году было всего лишь 100 песо)», — пишет Гетманцев;

Ливан — 210−211% (в ноябре — 211,9%, в октябре -215,4%);

Венесуэла — 189,8% (в то время как в ноябре было 282,8%, а на пике прошлого года, в марте — почти 440%);

Сирия — 79,1%;

Турция — 64,8%.

Инфляция в Сьерра-Леоне ожидается на уровне 54%, в Конго — около 46%, в диапазоне от 30% до 40% - в Иране, Египте, Малави, Суринаме и Мьянме, в диапазоне от 20% до 30% - в Пакистане, Нигерии, Эфиопии, Зимбабве, Лаосе и Гаити.

Страны, зарегистрировавшие дефляцию

Что касается тех государств, которые зарегистрировали дефляцию (а это в большинстве случаев признак структурных проблем в экономике) или близкие к нулю темпы роста цен, то их перечень довольно пестрый:

Камерун (-17,0%, предыдущее, ноябрь — -16,9%);

Афганистан (-8%, предыдущее, октябрь — -8%);

Коста-Рика (-1,8%);

Таиланд (-0,8%);

Китай (-0,3%);

Бенин (+0,4%, хотя в октябре -1,1%);

Грузия (+0,4%);

Италия (+0,6%);

Латвия (+0,6%, в то время как в январе было +21,5%);

Армения (+0,6%);

Дания (+0,7%).

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Мета По материалам:

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