5 стран, больше всего пострадавших от инфляции в 2023 году — Finance.ua

5 стран, больше всего пострадавших от инфляции в 2023 году
В 2023 году ряд государств столкнулись с инфляцией. Это была отчаянная борьба центральных банков и правительств стран мира с этим явлением, ставшим одним из самых серьезных вызовов для экономики в последнее время.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Телеграм-канале список стран, наиболее пострадавших от инфляции.
5 стран, наиболее пострадавших от инфляции в 2023 году
- Аргентина — 211,4% (ворвалась в лидерскую гонку в последний месяц года, в ноябре было 160,9%). «Перед новоизбранным Президентом Хавьером Милеем стоит немало вызовов, и это один из самых главных. Аргентинское песо только в декабре девальвировало на 50%, а центробанк страны пока предложил напечатать купюры номиналом 10 и 20 тысяч песо (сейчас самая большая купюра в обращении — 2000 песо, тогда как еще в 2016 году было всего лишь 100 песо)», — пишет Гетманцев;
- Ливан — 210−211% (в ноябре — 211,9%, в октябре -215,4%);
- Венесуэла — 189,8% (в то время как в ноябре было 282,8%, а на пике прошлого года, в марте — почти 440%);
- Сирия — 79,1%;
- Турция — 64,8%.
Инфляция в Сьерра-Леоне ожидается на уровне 54%, в Конго — около 46%, в диапазоне от 30% до 40% - в Иране, Египте, Малави, Суринаме и Мьянме, в диапазоне от 20% до 30% - в Пакистане, Нигерии, Эфиопии, Зимбабве, Лаосе и Гаити.
Страны, зарегистрировавшие дефляцию
Что касается тех государств, которые зарегистрировали дефляцию (а это в большинстве случаев признак структурных проблем в экономике) или близкие к нулю темпы роста цен, то их перечень довольно пестрый:
- Камерун (-17,0%, предыдущее, ноябрь — -16,9%);
- Афганистан (-8%, предыдущее, октябрь — -8%);
- Коста-Рика (-1,8%);
- Таиланд (-0,8%);
- Китай (-0,3%);
- Бенин (+0,4%, хотя в октябре -1,1%);
- Грузия (+0,4%);
- Италия (+0,6%);
- Латвия (+0,6%, в то время как в январе было +21,5%);
- Армения (+0,6%);
- Дания (+0,7%).
Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.
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