ЕС отменит экономические санкции против Сирии, но будет следить за прогрессом новых властей — Каллас
Министры иностранных дел Европейского Союза договорились отменить все экономические санкции против Сирии, сохранив только те, которые связаны с режимом бывшего президента Башара аль-Асада и нарушением прав человека.
Об этом сообщила высокая представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас после заседания в Брюсселе.
Она отметила, что решения могут быть пересмотрены, и все зависит от прогресса новых сирийских властей.
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«Не может быть мира без пути к экономическому восстановлению, и всем нам нужна стабильная Сирия. Все ли там идеально? Нет, это не так. Это вполне очевидно. Но я думаю, что нам нужно дать сирийскому народу шанс», — сказала Каллас.
По ее словам, у ЕС есть два варианта: либо даст сирийскому народу возможность зарабатывать и получать услуги, отменив санкции, либо не уступит — и тогда не будет иметь права голоса относительно прав человека в Сирии.
«Мы очень хорошо сотрудничаем с нашими региональными партнерами, также потому, что они следят за тем, развиваются ли события в правильном направлении. И когда мы все держимся вместе, я думаю, что мы можем оказать большое влияние», — подчеркнула глава европейской дипломатии.
Ранее об отмене экономических санкций против Сирии заявил президент США Дональд Трамп, также встретившийся с временным главой страны Ахмадом аль-Шараа.
В то же время Каллас отметила, что решение ЕС не связано с заявлением Трампа, напомнив, что Брюссель еще с января работал над ослаблением санкций.
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