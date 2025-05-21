В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси

Мир
6
В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси
В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси
С 15 мая этого года Грузия окончательно запретила проводить реэкспорт транспортных средств гражданам россии и беларуси.
Об этом сообщает bm. ge со ссылкой на Агентство обслуживания МВД Грузии, осуществляющее регистрацию машин.
На горячей линии ведомства объяснили, что изменения касаются как легковых автомобилей, так и спецтехники — бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, тракторов. До этого времени реэкспорт в россию и беларусь был запрещен, однако граждане этих стран могли оформлять вывоз автомобилей из Грузии в третьи государства. Теперь эта возможность исключена.
Читайте также
«Иностранный гражданин, будь то гражданин Германии, Америки или Казахстана, не подпадает под это ограничение. Данное ограничение распространяется на граждан россии и беларуси, они не могут осуществлять экспорт и реэкспорт в любую другую страну», — сообщили в агентстве.
Ранее на этой неделе информация о новых правилах реэкспорта европейских и американских автомобилей из Грузии появилась в российских СМИ. Официальных заявлений государственных ведомств по вопросу до сих пор не поступало.
Как сообщают «Новости Грузии», в рф связывают новые ограничения с журналистскими расследованиями, в которых сообщалось, что Грузия используется как транзитный канал для обхода санкций. В правительстве неоднократно отрицали такие публикации. Там заявляют, что страна соблюдает все ограничения.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems