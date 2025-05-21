В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси — Finance.ua

В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси Сегодня 19:15 — Мир

В Грузии запретили реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам россии и беларуси

С 15 мая этого года Грузия окончательно запретила проводить реэкспорт транспортных средств гражданам россии и беларуси.

Об этом сообщает bm. ge со ссылкой на Агентство обслуживания МВД Грузии, осуществляющее регистрацию машин.

На горячей линии ведомства объяснили, что изменения касаются как легковых автомобилей, так и спецтехники — бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, тракторов. До этого времени реэкспорт в россию и беларусь был запрещен, однако граждане этих стран могли оформлять вывоз автомобилей из Грузии в третьи государства. Теперь эта возможность исключена.

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«Иностранный гражданин, будь то гражданин Германии, Америки или Казахстана, не подпадает под это ограничение. Данное ограничение распространяется на граждан россии и беларуси, они не могут осуществлять экспорт и реэкспорт в любую другую страну», — сообщили в агентстве.

Ранее на этой неделе информация о новых правилах реэкспорта европейских и американских автомобилей из Грузии появилась в российских СМИ. Официальных заявлений государственных ведомств по вопросу до сих пор не поступало.

Как сообщают «Новости Грузии», в рф связывают новые ограничения с журналистскими расследованиями, в которых сообщалось, что Грузия используется как транзитный канал для обхода санкций. В правительстве неоднократно отрицали такие публикации. Там заявляют, что страна соблюдает все ограничения.

УНН По материалам:

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