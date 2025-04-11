Украина возобновила паромное сообщение с Грузией — Finance.ua

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией Сегодня 06:45 — Казна и Политика

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, впервые с начала полномасштабного вторжения выполнив два рейса из порта «Черноморск» в порт грузинского порта «Батуми».

«Выполнены два рейса 18 и 26 марта из порта „Черноморск“ в порт „Батуми“, на следующей неделе планируется третий рейс», — сказал директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця» Тимофей Мураховский на совещании «Возобновление паромного сообщения Украина-Грузия в рамках ТМТМ коридора».

По его словам, проект реализуется с участием судоходной компании «Укрферри» (Одесса) и дочерней компании АО «Укрзализныця» UZ Cargo Poland (Варшава).

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По словам Мураховского, первые рейсы в марте были выполнены в режиме информационной тишины. Он призвал бизнес активнее приобщаться к направлению.

Как известно, с начала полномасштабной агрессии россии в феврале 2022 года морское сообщение между Украиной и Грузией отсутствует.

Судоходная компания «Укрферри» анонсировала возобновление паромного сообщения «Черноморск-Батуми» с 9 июля 2024 года, но этого не произошло.

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