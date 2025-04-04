Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там — Finance.ua

Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там Сегодня 11:26 — Личные финансы

Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там

Правительство Грузии приняло решение сократить безвизовый режим для украинцев с трех лет до одного года.

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Соответствующую резолюцию подписал премьер-министр Иракли Кобахидзе, сообщает Mtavari в четверг, 3 апреля.

Въехавшие и находившиеся в Грузии граждане Украины до 24 февраля 2025 года имеют право на пребывание до 24 февраля 2026 года.

Это касается украинцев, которые въехали в страну без визы и не получили вида на жительство. Напомним, изначально срок пребывания в стране ограничивался одним годом.

После начала полномасштабной войны в Украине срок был увеличен до двух лет. В апреле 2024 года Грузия увеличила его до трех лет.

Грузия с самого начала полномасштабной войны в Украине выразила свою поддержку украинскому государству и осудила действия россии.

Однако не ввела санкции против рф и не стала поставлять оружие Украине, но оказывает гуманитарную помощь. Грузия также предоставила убежище десяткам тысяч украинских беженцев.

Напомним, в декабре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, который вступает в силу по решению СНБО о введении санкций против основателя партии Грузинской мечты Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников. Санкции будут действовать в течение 10 лет.

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