Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там — Finance.ua
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Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там

Личные финансы
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Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там
Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там
Правительство Грузии приняло решение сократить безвизовый режим для украинцев с трех лет до одного года.

Страхование для выезда за границу

Соответствующую резолюцию подписал премьер-министр Иракли Кобахидзе, сообщает Mtavari в четверг, 3 апреля.
Въехавшие и находившиеся в Грузии граждане Украины до 24 февраля 2025 года имеют право на пребывание до 24 февраля 2026 года.
Это касается украинцев, которые въехали в страну без визы и не получили вида на жительство. Напомним, изначально срок пребывания в стране ограничивался одним годом.
После начала полномасштабной войны в Украине срок был увеличен до двух лет. В апреле 2024 года Грузия увеличила его до трех лет.
Грузия с самого начала полномасштабной войны в Украине выразила свою поддержку украинскому государству и осудила действия россии.
Однако не ввела санкции против рф и не стала поставлять оружие Украине, но оказывает гуманитарную помощь. Грузия также предоставила убежище десяткам тысяч украинских беженцев.
Напомним, в декабре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, который вступает в силу по решению СНБО о введении санкций против основателя партии Грузинской мечты Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников. Санкции будут действовать в течение 10 лет.
По материалам:
Корреспондент.net
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