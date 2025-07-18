5 самых распространенных «невидимых» комиссий банков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 самых распространенных «невидимых» комиссий банков

Личные финансы
3
5 самых распространенных «невидимых» комиссий банков
5 самых распространенных «невидимых» комиссий банков
Комиссии могут быть скрытыми и «вшитыми» в менее очевидные механизмы, именно из-за них люди теряют деньги, сами того не замечая. Finance.ua в статье рассказал об основных из них.

Комиссия за межбанковские переводы

Некоторые банки взимают фиксированную плату (от 1 до 20 грн), другие — определенный процент. Даже если указано «0%», важно проверить:
  • не действует ли льгота только в приложении, а в терминале — платно;
  • не ограничено ли количество бесплатных операций в месяц;
  • не теряете ли вы на курсе обмена, если сумма идет в другой валюте.

P2P-сервисы банков

Это сервисы на сайтах банков, где можно перевести средства с карты на карту или осуществить внутренние и международные переводы, введя только номер карты или номер телефона получателя. Часто работают без комиссии, или же банк берет ее на себя в пределах определенных сумм или количества сделок.

Комиссия за оплату в валюте (например, в иностранных Интернет-магазинах)

Большинство гривневых карт не предназначены для непосредственной оплаты в иностранной валюте. Это связано с тем, что при оплате иностранной валютой происходит двойная конвертация: сначала сумма покупки конвертируется в гривну, а затем списывается с гривневого счета, что приводит к дополнительным расходам для клиента. Обычно при расчете в евро, долларах или польских злотых банк автоматически конвертирует валюту и:
  • применяет внутренний курс, менее выгодный, чем курс НБУ;
  • добавляет комиссию за конвертацию (обычно 0,5−2,5%);
  • может добавить отдельный платеж за расчет в валюте, о котором не всегда указано прямо.
В то же время есть банки, которые уже работают без подобных «сюрпризов». Например, в абанк комиссии за оплату картой в иностранных магазинах нет — хоть в Киеве, хоть в Барселоне.
Читайте также

Дополнительные сборы за снятие наличных

Даже если у вас «бесплатное снятие в любом банкомате», может возникнуть:
  • комиссия со стороны стороннего банка (особенно за границей);
  • конвертационный сбор (если сумма в другой валюте);
  • плата за количество сделок (например, первые 3 снятия бесплатно, далее по тарифу).
Кроме того, некоторые банки устанавливают лимиты на сумму снятия за границей или ограничивают размер одной операции, что приводит к необходимости совершать несколько операций и, соответственно, увеличивать общую сумму комиссий.

Двойное списание/авторизация

Чаще всего происходит при оплате некоторых сервисов, особенно в зарубежных онлайн-магазинах, гостиницах (например, Booking, Airbnb, Uklon, Bolt), а также АЗС и подписок (Netflix, Spotify и т. д.).
Вы оплачиваете товар или услугу, система блокирует сумму на вашей карте (она не списывается сразу, но и больше недоступна для использования, а через несколько дней (зависит от сервиса) сумма либо списывается полностью, либо частично.

Читайте также: Это стоит знать о банковских комиссиях

Это довольно распространенный случай, поэтому объясняем, в чем здесь подвох:
  • две транзакции вместо одной: иногда банк сначала блокирует одну сумму, а затем списывает еще одну, и возврат первой может занять до 7−30 дней;
  • если вы оплачиваете в иностранной валюте, то конвертация может произойти дважды по разному курсу, и разница не в вашу пользу;
  • комиссии за авторизацию могут не возвращаться, даже если деньги вернули;
  • некоторые банки не возвращают денежные средства автоматически, если транзакцию не завершил продавец.
Пример:
Вы бронируете отель на 3 тыс. грн. Booking блокирует эту сумму на карте. Через 5 дней отель снимает реальную оплату, например, 2700 грн (со скидкой). Но 3 тыс. грн еще остаются в «блокировке» — и банк вернет их только через 7−14 дней. Если вместе с этим еще была конвертация из евро или доллара, вы можете потерять до 2−5% на разнице в курсе.

Подробнее о том, как экономить на комиссиях и переводах — советы для карточных операций — читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems