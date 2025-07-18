5 самых распространенных «невидимых» комиссий банков — Finance.ua

5 самых распространенных «невидимых» комиссий банков Сегодня 08:05 — Личные финансы

5 самых распространенных «невидимых» комиссий банков

Комиссии могут быть скрытыми и «вшитыми» в менее очевидные механизмы, именно из-за них люди теряют деньги, сами того не замечая. Finance.ua в статье рассказал об основных из них.

Комиссия за межбанковские переводы

Некоторые банки взимают фиксированную плату (от 1 до 20 грн), другие — определенный процент. Даже если указано «0%», важно проверить:

не действует ли льгота только в приложении, а в терминале — платно;

не ограничено ли количество бесплатных операций в месяц;

не теряете ли вы на курсе обмена, если сумма идет в другой валюте.

P2P-сервисы банков

Это сервисы на сайтах банков, где можно перевести средства с карты на карту или осуществить внутренние и международные переводы, введя только номер карты или номер телефона получателя. Часто работают без комиссии, или же банк берет ее на себя в пределах определенных сумм или количества сделок.

Комиссия за оплату в валюте (например, в иностранных Интернет-магазинах)

Большинство гривневых карт не предназначены для непосредственной оплаты в иностранной валюте. Это связано с тем, что при оплате иностранной валютой происходит двойная конвертация: сначала сумма покупки конвертируется в гривну, а затем списывается с гривневого счета, что приводит к дополнительным расходам для клиента. Обычно при расчете в евро, долларах или польских злотых банк автоматически конвертирует валюту и:

применяет внутренний курс, менее выгодный, чем курс НБУ;

добавляет комиссию за конвертацию (обычно 0,5−2,5%);

может добавить отдельный платеж за расчет в валюте, о котором не всегда указано прямо.

В то же время есть банки, которые уже работают без подобных «сюрпризов». Например, в абанк комиссии за оплату картой в иностранных магазинах нет — хоть в Киеве, хоть в Барселоне.

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Дополнительные сборы за снятие наличных

Даже если у вас «бесплатное снятие в любом банкомате», может возникнуть:

комиссия со стороны стороннего банка (особенно за границей);

конвертационный сбор (если сумма в другой валюте);

плата за количество сделок (например, первые 3 снятия бесплатно, далее по тарифу).

Кроме того, некоторые банки устанавливают лимиты на сумму снятия за границей или ограничивают размер одной операции, что приводит к необходимости совершать несколько операций и, соответственно, увеличивать общую сумму комиссий.

Двойное списание/авторизация

Чаще всего происходит при оплате некоторых сервисов, особенно в зарубежных онлайн-магазинах, гостиницах (например, Booking, Airbnb, Uklon, Bolt), а также АЗС и подписок (Netflix, Spotify и т. д. ).

Вы оплачиваете товар или услугу, система блокирует сумму на вашей карте (она не списывается сразу, но и больше недоступна для использования, а через несколько дней (зависит от сервиса) сумма либо списывается полностью, либо частично.

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Это довольно распространенный случай, поэтому объясняем, в чем здесь подвох:

две транзакции вместо одной: иногда банк сначала блокирует одну сумму, а затем списывает еще одну, и возврат первой может занять до 7−30 дней;

если вы оплачиваете в иностранной валюте, то конвертация может произойти дважды по разному курсу, и разница не в вашу пользу;

комиссии за авторизацию могут не возвращаться, даже если деньги вернули;

некоторые банки не возвращают денежные средства автоматически, если транзакцию не завершил продавец.

Пример:

Вы бронируете отель на 3 тыс. грн. Booking блокирует эту сумму на карте. Через 5 дней отель снимает реальную оплату, например, 2700 грн (со скидкой). Но 3 тыс. грн еще остаются в «блокировке» — и банк вернет их только через 7−14 дней. Если вместе с этим еще была конвертация из евро или доллара, вы можете потерять до 2−5% на разнице в курсе.

Подробнее о том, как экономить на комиссиях и переводах — советы для карточных операций — читайте в статье по ссылке.

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