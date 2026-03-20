Место для вашей рекламы

5 правил безопасного кредита в МФО

Простые правила помогут безопасно взять кредит
Многие украинцы с опаской относятся к микрокредитам, даже когда деньги нужны срочно. В то же время микрозаймы не так страшны, как кажутся: стоит только соблюдать несколько простых правил, тогда этот инструмент будет работать прозрачно, прогнозируемо и полностью в пользу заемщика.

1. Проверяйте лицензию МФО

Осторожность — прежде всего. Не оформляйте заем, пока не убедитесь, что организация официально зарегистрирована и имеет соответствующие лицензии. В частности, проверить МФО можно в реестре небанковских банков от НБУ.
Только так вы проверите, что компания работает легально и соблюдает законодательство. Нелегальная МФО может потребовать скрытые комиссии, а официальная обязана прозрачно указывать все условия.
🏆 Именно сейчас у вас есть возможность присоединиться к FinAwards — всеукраинской премии, которая отмечает лучших в финансовой сфере. Поддержите лидеров рынка, откройте новые имена и станьте частью главного события года в финансах. Подробности о событии по ссылке.

2. Внимательно читайте договор

Этот пункт может показаться банальным, но лучше еще раз подчеркнуть: никогда не подписывайте никаких документов, не прочитав их. Это касается и договора о микрозайме. Обязательно ознакомьтесь со всеми пунктами: от процентной ставки до штрафов за просрочку.
Обычно люди пропускают то, что написано мелким шрифтом. Это впоследствии приводит к неожиданным расходам. Поэтому читайте внимательно и обезопасьте себя от неприятных сюрпризов.

3. Рассчитывайте сумму и срок займа заранее

Не берите больше, чем можете вернуть. Подсчитайте: сколько денег вам нужно и за какой срок вы сможете отдать заем. К примеру, если зарплата приходит раз в месяц, лучше выбрать срок займа до начисления следующего дохода.
Следует понимать, что каждый заем — и банковский и микрофинансовый — нужно возвращать вовремя, ведь просрочка может обернуться штрафами и испорченной кредитной историей. Даже небольшая задержка способна привести к дополнительным расходам. К примеру, просрочка на один день может прибавить 5−10% от суммы займа в виде штрафа.
Если же есть риск, что вы не сможете вернуть средства, лучше отказаться от микрозайма. Это поможет избежать не только стресса, но и долговых проблем в будущем.

4. Обращайте внимание на полную стоимость займа

Фактическая стоимость микрозайма может отличаться от ожидаемой. На сайте финансовых учреждений должна быть указана общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами, реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования и т. д.
Не ориентируйтесь только на номинальную ставку. Например, ставка 0,5% в день может обернуться 15% в месяц, поэтому важно понимать, сколько вы реально уплатите.

5. Используйте кредит только на срочные нужды

Используйте микрозаем как инструмент для решения временных финансовых трудностей, а не как способ финансировать крупные покупки или покрывать повседневные расходы.
Также спрашивайте обо всех условиях и уточняйте сомнительные моменты. Не стесняйтесь задавать представителям МФО любые вопросы: о процентах, комиссиях, графике погашения. Каждое уточнение условий поможет принять обоснованное решение.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
КредитыФинансовые лайфхаки
Место для вашей рекламы
