5 моделей украинских дронов, которые изменили правила войны в небе
Украинские инженеры разработали ряд дронов-перехватчиков, которые уже используются на фронте и привлекают внимание иностранных заказчиков. Речь идет об относительно недорогих решениях, способных выполнять сложные боевые задачи.
Об этом говорится в видео Finance.ua.
На фоне этого формируется интерес к украинским технологиям, а сам рынок стремительно развивается.
Сегодня сегмент беспилотников охватывает широкий спектр разработок — от базовых моделей до сложных систем с автономной навигацией. Конкретно уровень технологий описывает конечную стоимость аппаратов.
Пять моделей, которые уже используются на фронте
По имеющейся информации, украинские военные применяют пять основных типов дронов-перехватчиков. Четыре из них — разработки украинских частных компаний, еще одна создана в сотрудничестве с британскими инженерами.
P1-SUN
Одна из самых заметных моделей — P1-SUN. Это гибрид квадрокоптера и ракеты с вертикальным взлетом.
После подъема дрон резко меняет траекторию и может разгоняться до 450 км/ч. Он способен поражать цели на высоте до 5 км. Стоимость — около 1000 долларов, а корпус производится с помощью 3D-печати, позволяющей быстро масштабировать производство.
Sting
Другой образец — дрон Sting. Он предназначен для перехвата не только ударных беспилотников, но и разведывательных аппаратов.
Дальность полета достигает 37 км, а рабочая высота — до 7 км. При этом его стоимость составляет менее 2000 долларов.
F7 Litavr
F7 Litavr относится к более технологичным моделям. Он оснащен инерционной системой наводки, позволяющей работать без GPS.
Также дрон имеет тепловизор и может эффективно действовать ночью, поражая целые прямым ударом или подрывом в воздухе.
Merops и Octopus-100
Среди других моделей Merops создан при поддержке бывшего руководителя Google Эрика Шмидта. Его стоимость составляет около 15 тысяч долларов.
Еще одна разработка — Octopus-100. Детали о нем не разглашаются, однако, по имеющейся информации, Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересованы в закупке 5 тысяч таких дронов.
Почему дроны вытесняют дорогую авиацию
Одной из ключевых причин популярности таких решений является их стоимость. Дроны-перехватчики могут стоить от 2 до 4 тысяч долларов. Для сравнения, один боевой вылет самолета F-16 с использованием ракеты и обслуживания может стоить около полумиллиона долларов для уничтожения аналогичной цели. Кроме того, для запуска дронов не требуется сложной инфраструктуры.
