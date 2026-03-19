Место для вашей рекламы

Испытания в Украине ИИ для дронов: акции компании взлетели на 1200%

Акции американской компании Swarmer Inc., специализирующейся на программном обеспечении для автономных роев дронов, продемонстрировали стремительный рост после выхода на американский фондовый рынок. Технологии компании прошли испытания в Украине.
Об этом сообщает Вloomberg, пишет Дело.
За первые две сессии стоимость акций компании из Техаса увеличилась более чем на 1200%. В среду котировки поднялись на 110% до отметки 65,04 доллара, в то время как во вторник рост составил 520%.
Этот результат стал наилучшим показателем для дебюта на рынке США за последний год, уступив лишь прошлогоднему взлету Newsmax Inc.
Резкое повышение стоимости акций увеличило рыночную капитализацию Swarmer Inc. почти до 800 миллионов долларов. При этом финансовые отчеты компании за 2025 г. демонстрируют низкую доходность.
Доход за прошлый год составил всего 309 920 долларов, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Такой разрыв между реальными доходами и оценкой стоимости свидетельствует о высоких ожиданиях инвесторов от технологического потенциала предприятия.
Swarmer Inc. не занимается производством аппаратного обеспечения, а фокусируется на интеграции искусственного интеллекта для координации больших групп беспилотников. Платформа позволяет развертывать автономные рои дронов, действующих как единый механизм.
Согласно нормативной документации технология уже прошла испытания в реальных боевых условиях в Украине.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
