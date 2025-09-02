5 интересных фактов ко Дню рождения украинской гривны — Finance.ua
5 интересных фактов ко Дню рождения украинской гривны

В этом году украинская гривна отмечает свой 29-й День рождения. Именно 29 лет назад — 2 сентября 1996 года — гривна заменила карбованцы и стала национальной валютой Украины.
В честь этой даты Finance.ua делится интересными фактами об украинской валюте.

1. Появление гривны и обмен купонов

После улучшения экономической ситуации Украины в 1995 году, наконец, сложились предпосылки для проведения денежной реформы. Уже 25 августа 1996 года Президент подписал Указ «О денежной реформе в Украине», а 2 сентября Национальный банк приступил к ее реализации, в результате которой на смену купонам украинских карбованцев пришла гривна.
Обмен старых купонов на новую валюту продолжался со 2 по 16 сентября: 100 тысяч купонов меняли на 1 гривну. Эти две недели были переходным периодом, во время которого одновременно в обращении находились обе денежные единицы, чтобы люди имели время без спешки обменять свои сбережения. А с 17 сентября гривна официально стала единственным законным платежным средством в Украине.

2. Печать первых банкнот

Гривна появилась, когда главой Национального банка Украины был Виктор Ющенко, но на первых банкнотах стояла подпись его предшественника, Вадима Гетьмана.
Все потому, что банкноты были напечатаны еще в 1992 году, однако их обращение решили отложить до стабилизации экономики. Так гривна «дождалась» своего времени и появилась на рынке, когда страна была готова к новому этапу финансовой стабильности.
В начале 90-х в Украине еще не было собственного Банкнотно-монетного двора, поэтому изготовление первых банкнот гривны пришлось заказывать за границей: часть напечатала канадская компания Canadian Banknote Company, часть (большие номиналы, появившиеся позже) — британская компания Thomas De La Rue.
Себестоимость изготовления одной тысячи банкнот составляла около 26 долларов, что почти вдвое дешевле затрат на изготовление тысячи немецких марок.
А вот монеты чеканились монетными дворами Италии и Англии, а также на Луганском патронном заводе, также в 1992 году.
3. Первые номиналы и расширение серии банкнот

Первые номиналы, введенные в обращение в 1996 году, были небольшими — 1, 2, 5, 10 и 20 гривен.
Уже сегодня в обращении находятся 10 номиналов банкнот гривны. Банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен Национальный банк ввел в обращение в 1996 году. Банкнота номиналом 200 гривен оставалась резервной и только в 2001 году попала в кошельки украинцев.
Позже, в 2006 году, в обращение была введена банкнота номиналом 500 гривен, а в 2019 году — 1000 гривен.
4. Лен вместо хлопка: проверка на прочность

В 2016 году бумажная фабрика НБУ в городе Малин (Житомирщина) начала производить банкнотную бумагу из льна вместо привычного хлопка. Это позволило снизить расходы на печать денег и сделать банкноты более долговечными, ведь лен крепче хлопка. Это также соответствует мировой практике — многие страны используют именно льняное волокно для денег.
СМИ пишут, что стандарт износостойкости украинских банкнот — четыре тысячи двойных сгибаний. Для проверки качества бумаги используют специальное устройство, которое сгибает и разгибает образец. На одно такое испытание может уйти около 45 минут.

5. Э-гривна: цифровое дополнение к наличным.

В 2025 году НБУ объявил о планах запустить пилотный проект э-гривны. Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что идет подготовка и завершается поиск технологического партнера.
При этом э-гривна не заменит наличные деньги. Она просто станет дополнением к существующим формам денег — наличной и безналичной. Пользователи смогут выбирать, какой формой валюты производить расчеты.
_______________
Гривна — это еще один символ украинской независимости и веры в будущее страны. Каждая банкнота напоминает, что даже в самые сложные времена страна способна возрождаться, строить собственную экономику и двигаться вперед.
Так что давайте будем развивать экономику Украины вместе и ценить нашу валюту так же, как мы ценим свободу и будущее нашего государства! 💙💛
Светлана Вышковская
