470 тыс. фунтов стерлингов за дешевое кольцо со «стекляшкой»: как это произошло (фото) — Finance.ua

470 тыс. фунтов стерлингов за дешевое кольцо со «стекляшкой»: как это произошло (фото) Сегодня 18:32 — Мир

470 тыс. фунтов стерлингов за дешевое кольцо со «стекляшкой»: как это произошло (фото)

Интересная история произошла с британкой Деброй Годдард, живущей в Твикенхеме. Женщина обеспечила себя до конца жизни благодаря случайной находке, купленной на распродаже.

Об этом пишет The Sun.

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Она заплатила всего 10 фунтов стерлингов за кольцо со «стеклянным бриллиантом» на распродаже автомобильных багажников, но оказалось, что оно стоит 470 тыс. фунтов стерлингов.

Дебра Годдард хранила кольцо в ящике 33 года, но вновь обнаружила его после того, как ее мама лишилась всех своих денег из-за мошенничества родственника.

В надежде на то, что она может стоить около 750 фунтов стерлингов, она отнесла его к ювелиру для оценки.

Эксперт сказала, что это не стекло, а драгоценный камень весом 26,27 карата.

Эта продажа принесла ей 470 000 фунтов стерлингов.

Дебра рассказала: «Когда я пошла к ювелиру, он чуть не потерял сознание и сказал: „Ты знаешь, что это?“ Это бриллиант». Я сидел всю ночь, глядя на это, размышляя, что делать".

Она отнесла его на аукционный дом Sotheby’s, подтвердивший его стоимость.

Женщина основала фирму винтажных ювелирных украшений и продолжает охотиться за интересными находками на блошиных рынках.

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