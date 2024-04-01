470 тыс. фунтов стерлингов за дешевое кольцо со «стекляшкой»: как это произошло (фото) — Finance.ua
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470 тыс. фунтов стерлингов за дешевое кольцо со «стекляшкой»: как это произошло (фото)

Мир
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470 тыс. фунтов стерлингов за дешевое кольцо со «стекляшкой»: как это произошло (фото)
470 тыс. фунтов стерлингов за дешевое кольцо со «стекляшкой»: как это произошло (фото)
Интересная история произошла с британкой Деброй Годдард, живущей в Твикенхеме. Женщина обеспечила себя до конца жизни благодаря случайной находке, купленной на распродаже.
Об этом пишет The Sun.
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Она заплатила всего 10 фунтов стерлингов за кольцо со «стеклянным бриллиантом» на распродаже автомобильных багажников, но оказалось, что оно стоит 470 тыс. фунтов стерлингов.
Дебра Годдард хранила кольцо в ящике 33 года, но вновь обнаружила его после того, как ее мама лишилась всех своих денег из-за мошенничества родственника.
В надежде на то, что она может стоить около 750 фунтов стерлингов, она отнесла его к ювелиру для оценки.
Эксперт сказала, что это не стекло, а драгоценный камень весом 26,27 карата.
Эта продажа принесла ей 470 000 фунтов стерлингов.
Дебра рассказала: «Когда я пошла к ювелиру, он чуть не потерял сознание и сказал: „Ты знаешь, что это?“ Это бриллиант». Я сидел всю ночь, глядя на это, размышляя, что делать".
Она отнесла его на аукционный дом Sotheby’s, подтвердивший его стоимость.
Женщина основала фирму винтажных ювелирных украшений и продолжает охотиться за интересными находками на блошиных рынках.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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