Еврокомиссия потратит 500 млн евро, чтобы привлечь ученых — Finance.ua

Еврокомиссия потратит 500 млн евро, чтобы привлечь ученых Сегодня 20:40 — Мир

Еврокомиссия потратит 500 млн евро, чтобы привлечь ученых

Еврокомиссия выделит 500 млн евро на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Сорбонне программу «Выбирай Европу», сообщает Reuters.

«Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу. Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в 500 млн евро на 2025−2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу», — сказала она.

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Она подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году.

«Мы призываем исследователей всего мира объединиться и присоединиться к нам… Если вы любите свободу, приходите и помогите нам оставаться свободными», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Парижском Сорбонном университете вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

«Макрон также пообещал 100 миллионов от Франции, хотя сразу не было понятно, в придачу ли это к деньгам, предложенным Еврокомиссией», — пишет Reuters.

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По словам чиновников, эти деньги будут направлены на финансирование исследовательских проектов и помогут университетам покрыть расходы по привлечению иностранных ученых для помощи в их проведении.

Ранее стало известно, что разные страны мира переманивают американских ученых. В то время как администрация президента США Дональда Трампа проводит политику сокращения финансирования научных исследований. Ряд стран, включая Канаду, Францию ​​и Германию, активно привлекают американских ученых, предлагая им выгодные условия для работы и жизни.

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