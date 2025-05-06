Торговая война Трампа ударила по рынку труда США — Finance.ua

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Торговая война Трампа ударила по рынку труда США

Мир
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Торговая война Трампа ударила по рынку труда США
Торговая война Трампа ударила по рынку труда США
Торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, начала негативно влиять на рынок труда Америки.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно данным издания, в результате новой тарифной политики Белого дома американские компании либо значительно сократили темпы найма новых сотрудников, либо полностью отказались от расширения штата. Так, крупный инвестиционный холдинг T. Rowe Price решил замедлить процесс трудоустройства. Такие меры предприняла и авиакомпания JetBlue, известная своими бюджетными перелетами по стране.
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Но наиболее радикальный шаг сделала компания Polaris, специализирующаяся на производстве внедорожников и квадроциклов. Она полностью заморозила набор новых работников. Примечательно, что такому примеру последовали более десяти ведущих университетов США, среди которых Гарвард, Йель, Стэнфорд и Дьюк.
Работодатели объясняют подобные действия стремлением сократить расходы и пережить кризисную ситуацию, вызванную торговым противостоянием двух крупнейших экономик мира — США и Китая. Некоторые компании вообще готовятся к рецессии, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.
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Напомним, по меньшей мере 121 тыс. федеральных госслужащих в США были уволены после прихода к власти американского лидера Дональда Трампа в январе этого года.
США будут выплачивать $1 тыс. нелегальным иммигрантам, которые согласятся добровольно вернуться в свои страны Министерство нацбезопасности также заявило, что будет покрывать расходы на поездку.
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