На аукционе продали двери из «Титаника» за рекордную сумму — Finance.ua
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На аукционе продали двери из «Титаника» за рекордную сумму

Мир
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На аукционе продали двери из «Титаника» за рекордную сумму
На аукционе продали двери из «Титаника» за рекордную сумму
На аукционе Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood продали культовые двери из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона, спасшие Розу Доусон Келверт (Кейт Уинслет).
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Дверь из бальсового дерева купили за $718 750. Их на аукционе описали как изысканную конструкцию, которая «на самом деле была частью дверной коробки над входом в лаунж первого класса корабля».
На аукционе продали двери из «Титаника» за рекордную сумму
Также продали шифоновое платье Кейт Уинслет, которое она надевала во время последнего акта фильма. Его стоимость составила $125 тысяч.
На аукционе продали двери из «Титаника» за рекордную сумму
Премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» состоялась в конце декабря 1997 года.
Лента превратила молодых актеров Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в суперзвезд, а еще установила немало рекордов и стала одной из самых известных в мире.
По материалам:
theБабель
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