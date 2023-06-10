41% украинцев работают на своих привычных рабочих местах — опрос — Finance.ua

41% украинцев работают на своих привычных рабочих местах — опрос
41% людей, работавших до войны, работают на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично, 13% - нашли новое место работы.
Об этом говорят данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Работа
Несмотря на это, треть таких опрошенных до сих пор не работает. В динамике увеличилось количество нашедших новую работу.
Ситуация с работой получше у мужчин и людей среднего возраста. Среди переселенцев в динамике существенно возросло количество тех, кто смог трудоустроиться на новое место — каждый третий из них смог найти новую работу, доля неработающих среди них уменьшилась с половины до трети.
Внутренняя миграция
Количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания, почти не изменилось — сегодня это 18%.
Больше всего переселенцев среди выходцев из восточного макрорегиона — более 60% из них сменили местожительство.
- 75% среди перемещенных лиц говорят о намерении вернуться домой:
- 12% - в ближайшее время,
- 14% - хотят вернуться, но еще подождут,
- 49% - вернутся, но после окончания войны.
В то же время 19% отметили, что уже не вернутся домой, и этот процент в динамике растет: по сравнению с летом прошлого года те, кто не планирует возвращаться, стало вдвое больше.
Оценка возможностей
Что касается экономических возможностей, несколько лучше респонденты оценили возможность добиться успеха (41%), хотя на отсутствие таких возможностей указали 26% опрошенных.
Также 36% высоко оценили возможность найти работу, 40% оценили это на средний уровень, и еще 23% - на низкий.
Возможность иметь стабильный доход и заниматься предпринимательством оценили несколько хуже: около 30% оценили положительно, около 35% - посредственно, и 26% - отрицательно. Наиболее пессимистично оценили возможность сегодня в Украине сделать карьеру — 33% считают, что такой возможности нет или практически нет, хотя еще 28% - оценили это посредственно, и 32% - положительно.
За последний год выросли оценки возможностей заняться предпринимательством и найти работу. Оценки карьерных возможностей почти не изменились, дохода и успеха — несколько ухудшились за счет увеличения посредственной оценки и уменьшения положительной.
Лучше уровень всех возможностей оценивают мужчины, молодежь, а также полноценно работающие. Пенсионеры не видят экономических возможностей для себя в Украине сегодня. Также относительно возможности иметь стабильную зарплату ощутимо хуже (и даже хуже чем среди неработающих) оценки тех, кто работает частично — они более остальных ощутили уменьшение дохода.
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