41% украинцев работают на своих привычных рабочих местах — опрос — Finance.ua

41% украинцев работают на своих привычных рабочих местах — опрос Сегодня 16:00 — Личные финансы

41% украинцев работают на своих привычных рабочих местах — опрос

41% людей, работавших до войны, работают на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично, 13% - нашли новое место работы.

Об этом говорят данные опроса Социологической группы « Рейтинг ».

Работа

Несмотря на это, треть таких опрошенных до сих пор не работает. В динамике увеличилось количество нашедших новую работу.

Ситуация с работой получше у мужчин и людей среднего возраста. Среди переселенцев в динамике существенно возросло количество тех, кто смог трудоустроиться на новое место — каждый третий из них смог найти новую работу, доля неработающих среди них уменьшилась с половины до трети.

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Внутренняя миграция

Количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания, почти не изменилось — сегодня это 18%.

Больше всего переселенцев среди выходцев из восточного макрорегиона — более 60% из них сменили местожительство.

75% среди перемещенных лиц говорят о намерении вернуться домой:

12% - в ближайшее время,

14% - хотят вернуться, но еще подождут,

49% - вернутся, но после окончания войны.

В то же время 19% отметили, что уже не вернутся домой, и этот процент в динамике растет: по сравнению с летом прошлого года те, кто не планирует возвращаться, стало вдвое больше.

Оценка возможностей

Что касается экономических возможностей, несколько лучше респонденты оценили возможность добиться успеха (41%), хотя на отсутствие таких возможностей указали 26% опрошенных.

Также 36% высоко оценили возможность найти работу, 40% оценили это на средний уровень, и еще 23% - на низкий.

Возможность иметь стабильный доход и заниматься предпринимательством оценили несколько хуже: около 30% оценили положительно, около 35% - посредственно, и 26% - отрицательно. Наиболее пессимистично оценили возможность сегодня в Украине сделать карьеру — 33% считают, что такой возможности нет или практически нет, хотя еще 28% - оценили это посредственно, и 32% - положительно.

За последний год выросли оценки возможностей заняться предпринимательством и найти работу. Оценки карьерных возможностей почти не изменились, дохода и успеха — несколько ухудшились за счет увеличения посредственной оценки и уменьшения положительной.

Лучше уровень всех возможностей оценивают мужчины, молодежь, а также полноценно работающие. Пенсионеры не видят экономических возможностей для себя в Украине сегодня. Также относительно возможности иметь стабильную зарплату ощутимо хуже (и даже хуже чем среди неработающих) оценки тех, кто работает частично — они более остальных ощутили уменьшение дохода.

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