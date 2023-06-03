Работа и жилье на Львовщине: центр занятости обнародовал более 100 вакансий — Finance.ua

Работа и жилье на Львовщине: центр занятости обнародовал более 100 вакансий Сегодня 14:35 — Личные финансы

Работа и жилье на Львовщине: центр занятости обнародовал более 100 вакансий

На сегодняшний день во Львовской области зарегистрировано более ста вакансий работы с предоставлением жилья. Наибольшее количество работников ищут во Львове.

Статистику по вакансиям с предоставлением жилья во Львовской области обнародовала пресс-служба местного центра занятости

Так, во Львовском филиале ЛОЦЗ по состоянию на 29 мая есть 34 вакансии с предоставлением жилья. Наибольшую зарплату предлагают пивоварам (23 тыс. грн) и поварам (20 тыс. грн).

Остальные вакансии:

токарь — 16 тыс. грн;

тракторист — 15 тыс. грн;

продавец непродовольственных товаров — 14,5 тыс. грн;

бармен — 10 тыс. грн;

рабочий фермерского хозяйства — 10 тыс. грн;

выдуватель стеклоизделий — 10 тыс. грн;

мойщик-уборщик подвижного состава — 9 тыс. грн;

монтер путей — 8,7 тыс. грн;

дояр — 7,5 тыс. грн.

Минимальный заработок и проживание предлагают также официантам, кухонным рабочим и уборщикам служебных помещений.

Какие вакансии по районам Львовской области

Четверть вакансия во Львовской области приходится на Червоноградский район. Здесь ищут и готовы предоставить жилье трактористам-машинистам сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства. Таким рабочим готовы платить 30 тыс. грн, а также компенсировать стоимость топлива и обеспечивают корпоративную мобильную связь.

Повару в Червонограде предлагают 10 тыс. грн, а официанту — 7 тыс. грн.

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В Дрогобыче работодатели ищут маляра, подсобных рабочих, горничных и футеровщика-каменщика. Их готовы обеспечить жильем и ежемесячной зарплатой в 10 тыс. грн. Чуть меньше готовы платить операторам стиральных машин — 9 тыс. грн. Наименьшую зарплату предлагают трактористам и психологам — 12 тыс. и 8,3 тыс. грн. соответственно.

Две вакансии с жильем зарегистрированы в Золочевском районе. Здесь ищут врача общей практики (15 тыс. грн) и столяра (6,7 тыс. грн).

Стрыйские работодатели приглашают шеф-повара, которому гарантируют 12,8 тыс. грн, а также заведующего производством — 9 тыс. и дояра — 7 тыс. грн. Кроме того, здесь предлагают жилье и минимальную зарплату горничным и уборщикам служебных помещений.

В Яворивском районе на 7,2 тыс. могут рассчитывать грибоводы, а на 7 тыс. грн — бетонщик.

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