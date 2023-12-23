40 евро в месяц: Франция запускает «социальный лизинг» электромобилей — Finance.ua
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40 евро в месяц: Франция запускает «социальный лизинг» электромобилей

Технологии&Авто
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40 евро в месяц: Франция запускает «социальный лизинг» электромобилей
40 евро в месяц: Франция запускает «социальный лизинг» электромобилей
Франция стремится демократизировать доступ к электромобилям с помощью недавно запущенной программы «социального лизинга», позволяющей водителям с низкими доходами арендовать электромобили всего за 40 евро в месяц.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске программы еще 22 октября и сообщил, что водителям электромобилей с низким уровнем доходов придется платить арендные платежи в размере 100 евро. Но автопроизводителям удалось еще больше снизить цену.

Цены

Подобно транспортным средствам, имеющим право на экологические налоговые льготы, программа также отдает предпочтение электрическим моделям, произведенным во Франции и Европе, и чем эти авто меньше, тем лучше.
  • Долгожданный новый Twingo E-Tech от Renault будет предлагаться за 40 евро в месяц, включая техническое обслуживание, сервис на дороге и даже подзарядку в течение первых шести месяцев.
  • Fiat 500e будет предлагаться по цене от 89 евро в месяц.
  • Peugeot анонсировала свой E-208 за 99 евро в месяц.
  • Opel предоставит свой электрический хэтчбек Corsa-e в аренду всего за 94 евро.
  • Новый электрический кроссовер Citroën ë-C3 можно будет арендовать за 54 евро в месяц.
Чтобы получить право на участие в программе «социального лизинга», жители Франции должны иметь годовой доход не более 15 400 евро, проезжать более 8 000 км в год и жить по меньшей мере в 15 км от своего рабочего места. Если потенциальный арендатор отвечает всем требованиям, он подписывает трехлетний договор аренды с возможностью выкупа в конце.
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При этом договор покрывает расходы по страхованию и отменяет выплаты в случае смерти, инвалидности или безработицы. Макрон также заявил, что к 2027 году во Франции будет произведено не менее 1 миллиона электромобилей и открыто четыре завода по производству аккумуляторов.
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По материалам:
Autogeek
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