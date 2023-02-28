30% украинских банковских клиентов не планируют возвращаться из-за рубежа, — Независимая ассоциация банков Сегодня 21:03 — Личные финансы

30% украинских банковских клиентов не планируют возвращаться из-за рубежа, — Независимая ассоциация банков

Чем дольше идет война, тем больше украинцев будут оставаться за рубежом, но они продолжат обслуживаться в украинских банках.

На это рассчитывают банкиры, принявшие участие в круглом столе, организованном «Финансовым клубом».

«Мы проводили уже три волны исследования и сейчас уже запущена четвертая. Мы проводим его совместно с МБКИ. Приблизительно 30% выехавших и принявших участие в нашем исследовании не планируют возвращаться. Но многие из них пользуются услугами украинских банков: счетами и картами», — говорит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

«Основные страны, где живут наши клиенты — граждане Украины — это Польша, Германия, Испания и Чехия. Большинство их транзакций за рубежом — абсолютно необходимые для жизни обычные вещи: еда, одежда, обувь, — рассказывает председатель правления Сенс Банка Алла Комисаренко. — Чтобы не потерять клиентов, мы сделали видеоидентификацию. И понимая, что люди за границей меняют телефонные номера на локальные, мы произвели удаленную смену финансового номера с последующим дистанционным обслуживанием».

По кредитному поведению беженцев легко определить их настоящие миграционные планы. «Когда началась война, мы разрешали выезжать на залоговых автомобилях. И потом мы заметили, что качество обслуживания кредитов ухудшилось. Но спустя некоторое время и по автокредитам, и по ипотеке те люди, которые находятся за границей, начали их обслуживать. Возможно, они нашли работу или получают компенсацию», — говорит глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

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Банкир уверен, что заемщики, которые платят по кредиту из-за границы, вернутся. «У людей есть видение, что они вернутся. Если бы они оставались там, они бы по-другому смотрели на обслуживание ипотечного кредита в Харькове. А те, кто не обслуживает кредиты, не намерен возвращаться. У нас есть кейсы, когда человек не выходит на связь или говорит, что этот вопрос не актуален для него», — отметил Сергей Мамедов.

Клиенты, желающие сохранить свою отличную кредитную историю, получили такую возможность. «Мы, запустив продукты через „Дія.Підпис“, через нашу систему, нашли варианты, как удобно обслуживать клиента. Тем, кто хотел, мы реструктуризировали задолженность. И проблема уже не имеет такой критичности по клиентам, которые сейчас находятся за границей, несмотря на то, что такой залог, как автомобиль, тоже находится там», — рассказал Сергей Мамедов.

Чтобы упростить украинцам пребывание за границей, банки улучшают свой диджитал. «Мы запустили быстрые переводы из Польши, а затем — из других стран ЕС в Украину. Это делается по IBAN. И украинцы в Польше даже не должны быть клиентами польского банка или Кредобанка , если им нужно перевести деньги семье или друзьям, которые остались в Украине. Кроме того, PKO Bank Polski ввел бесплатное открытие и обслуживание счетов, бесплатную карту для украинцев», — говорит член правления Кредобанка Антон Киркач.

Государство должно создать условия для того, чтобы беженцы захотели вернуться. «Очень важно, чтобы мы могли быстро восстановиться. И с восстановлением экономики люди будут сюда возвращаться. Важно вернуть этих людей. Но мы понимаем, что все не вернутся», — говорит член Совета НБУ Василий Фурман. «Для нас главное — сделать такие условия, чтобы не в Польше им давали кредит под 3% на 20 лет, а у нас были условия лучше. Тогда люди поедут сюда», — считает Сергей Мамедов.

Некоторые украинцы уже возвращаются. «Не все смогут трудоустроиться за границей, и вторая половина прошлого года показала, что большинство граждан все-таки возвращаются в Украину и продолжают пользоваться услугами украинских банков. Среднее количество клиентов у нас практически не изменилось — 1,7 млн розничных и 42 тыс. корпоративных клиентов. Выехавшие украинцы обязательно вернутся в наши банки», — считает заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Фінансовий клуб По материалам:

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