30 июня — не конец: в Минэкономики уточнили сроки действия программы «Национальный кешбэк» Сегодня 16:21 — Финтех и Карты

Объемы финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года

Дата 30 июня — не окончательная для действия программы «Национальный кешбэк». Ее реализация будет продолжаться с учетом спроса, эффективности и бюджетных ресурсов.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов в интервью Укринформу

По его словам, 30 июня определен как предельный срок использования уже начисленных средств на специальных счетах. Речь идет о технической дате, которая не означает автоматического завершения программы.

Последующие решения о ее продлении или изменении сроков будут приниматься в зависимости от спроса, результативности и бюджетных возможностей.

Объемы финансирования программы

Он отметил, что объемы финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от фактической нагрузки.

По словам замминистра, покупки украинских товаров, зарегистрированных в программе, увеличились примерно на 10%. При этом в определенных категориях товаров, в том числе молочной продукции и кондитерских изделиях, перетекание спроса с импортных товаров на отечественные достигает 12%.

Экономический эффект программы

Денежные средства, полученные в виде кешбэка, тратятся в пределах страны, что способствует поддержке легального украинского бизнеса. Программа также стимулирует развитие безналичных расчетов и рост налоговых поступлений.

«И это как раз тот эффект, на который рассчитана поведенческая экономика, когда небольшие, но регулярные стимулы постепенно меняют привычки и формируют новую модель потребления», — добавил Киндратов.

Что известно о программе «Национальный кешбэк»

Ранее Finance.ua рассказывал , что с 1 марта 2026 года покупатели начали получать до 15% Национального кешбэка за покупку отечественных товаров. Правительство расширило программу, чтобы сильнее стимулировать поддержку локальных производителей в конкуренции с импортом. Вместо единой ставки 10% (действующей до 28 февраля) работает новая система — возврат 15%, 10% или 5%.

С 20 марта 2026 года в рамках государственной программы «Национальный кешбэк» заработала новая категория — кешбэк на горючее на АЗС. Размер кешбэка зависит от вида горючего:

15% — на дизельное топливо;

— на дизельное топливо; 10% — на бензин;

— на бензин; 5% — на автомобильный газ (автогаз).

Укрінформ

