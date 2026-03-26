0 800 307 555
30 июня — не конец: в Минэкономики уточнили сроки действия программы «Национальный кешбэк»

Объемы финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года
Объемы финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года
Дата 30 июня — не окончательная для действия программы «Национальный кешбэк». Ее реализация будет продолжаться с учетом спроса, эффективности и бюджетных ресурсов.
Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов в интервью Укринформу.

По его словам, 30 июня определен как предельный срок использования уже начисленных средств на специальных счетах. Речь идет о технической дате, которая не означает автоматического завершения программы.
Последующие решения о ее продлении или изменении сроков будут приниматься в зависимости от спроса, результативности и бюджетных возможностей.

Объемы финансирования программы

Он отметил, что объемы финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от фактической нагрузки.
По словам замминистра, покупки украинских товаров, зарегистрированных в программе, увеличились примерно на 10%. При этом в определенных категориях товаров, в том числе молочной продукции и кондитерских изделиях, перетекание спроса с импортных товаров на отечественные достигает 12%.

Экономический эффект программы

Денежные средства, полученные в виде кешбэка, тратятся в пределах страны, что способствует поддержке легального украинского бизнеса. Программа также стимулирует развитие безналичных расчетов и рост налоговых поступлений.
«И это как раз тот эффект, на который рассчитана поведенческая экономика, когда небольшие, но регулярные стимулы постепенно меняют привычки и формируют новую модель потребления», — добавил Киндратов.

Что известно о программе «Национальный кешбэк»

Ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 марта 2026 года покупатели начали получать до 15% Национального кешбэка за покупку отечественных товаров. Правительство расширило программу, чтобы сильнее стимулировать поддержку локальных производителей в конкуренции с импортом. Вместо единой ставки 10% (действующей до 28 февраля) работает новая система — возврат 15%, 10% или 5%.
С 20 марта 2026 года в рамках государственной программы «Национальный кешбэк» заработала новая категория — кешбэк на горючее на АЗС. Размер кешбэка зависит от вида горючего:
  • 15% — на дизельное топливо;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автомобильный газ (автогаз).
По материалам:
Укрінформ
