2,5 миллиона беженцев уже вернулись в Украину с начала войны, — Frontex — Finance.ua

«Frontex продолжает отслеживать потоки беженцев, чтобы облегчить пересечение границ и поддержать коридоры эвакуации. Мы направили 481 офицера и сотрудника вдоль всей восточной сухопутной границы ЕС, в том числе 345 в страны, граничащие с Украиной, для поддержки национальных властей в пограничном контроле», — уточнили в заявлении.
В начале марта во Frontex объявили, что помогут Румынии в управлении пограничной ситуацией из-за большого количества беженцев, спасающихся от войны. В результате агентство отправило на румынскую границу более 150 офицеров, 45 патрульных машин и другую технику.
Справка
Finance.ua:
беженцы стали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась;
в польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории;
последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник примерно 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник — 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.