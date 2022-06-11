2,5 миллиона беженцев уже вернулись в Украину с начала войны, — Frontex — Finance.ua
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2,5 миллиона беженцев уже вернулись в Украину с начала войны, — Frontex

Сегодня 16:44Личные финансы
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2,5 миллиона украинских беженцев вернулись в Украину с начала полномасштабной войны в нашей стране.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.
Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) объявило, что более 2,5 млн украинцев вернулись на родину с начала российского вторжения в Украину.
В течение последних десяти дней в среднем 37 000 украинцев ежедневно выезжали из стран-членов ЕС, направляясь в Украину и Молдову.
Согласно данным Frontex, 5,5 миллиона граждан Украины бежали в ЕС с начала войны. А общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая не граждан Украины, составляет 7,3 млн.
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«Количество украинцев, возвращающихся домой, продолжает превышать количество людей, покидающих страну», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что большая часть движения через границу по-прежнему фиксируется на пограничных переходах Польши и Румынии.
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«Frontex продолжает отслеживать потоки беженцев, чтобы облегчить пересечение границ и поддержать коридоры эвакуации. Мы направили 481 офицера и сотрудника вдоль всей восточной сухопутной границы ЕС, в том числе 345 в страны, граничащие с Украиной, для поддержки национальных властей в пограничном контроле», — уточнили в заявлении.
В начале марта во Frontex объявили, что помогут Румынии в управлении пограничной ситуацией из-за большого количества беженцев, спасающихся от войны. В результате агентство отправило на румынскую границу более 150 офицеров, 45 патрульных машин и другую технику.

Справка Finance.ua:

  • беженцы стали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась;
  • в польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории;
  • последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник примерно 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник — 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или рубежом 🧐

По материалам: РБК-Україна
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