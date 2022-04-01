Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась — Finance.ua

Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась

Вчера 20:41

В польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории.

Об этом пишет издание Politico.

Последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник около 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник — 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину выехали 370 тысяч человек.

В Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, следующими во Львов, Киев и Одессу. Хотя сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые.

«Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а теперь возвращаемся. Мой муж ушел добровольцем в армию. А в нашем доме никого сейчас нет», — сказала 42-летняя Лилия Шуба из Виноградова. Она и ее трехлетний сын Александр провели 13 часов на венгерской границе, направляясь в Украину. «Я уехала, чтобы собраться с силами. И теперь мы возвращаемся, чтобы ждать конца войны в Украине», — добавила женщина.

Волонтеры из стран Западной Европы работают на вокзале польского Перемышля, помогая беженцам с горячей едой, билетами, одеждой и игрушками для их детей. Волонтеры тоже заметили, что многие украинцы возвращаются на Родину.

«Западные СМИ изображают Украину как серую, мрачную, депрессивную постсоветскую территорию, куда никто не хочет возвращаться. Но на самом деле все, с кем я разговаривала, хотят вернуться, как только это будет возможно», — рассказала Вортсворт.

«Мы видели, как несколько тысяч человек ежедневно возвращаются через Перемышль. Будучи самой большой точкой пересечения границы в Европе, мы, скорее всего, видим большинство людей, которые едут обратно», — сказала 23-летняя Ада Вордсворт.

Причины возврата при этом могут быть очень разными. У некоторых беженцев кончились деньги, а другие не смогли найти доступное жилье за пределами специальных лагерей.

«В общем, это люди, которые не смогли найти работу или жилье. Других обманули и они потеряли много денег в Польше», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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