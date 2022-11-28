2-3 часа дважды в сутки: В ДТЭК рассказали, как планируют давать электроэнергию в Киеве — Finance.ua
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2-3 часа дважды в сутки: В ДТЭК рассказали, как планируют давать электроэнергию в Киеве

Энергетика
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2-3 часа дважды в сутки: В ДТЭК рассказали, как планируют давать электроэнергию в Киеве
2-3 часа дважды в сутки: В ДТЭК рассказали, как планируют давать электроэнергию в Киеве
В Киеве пытаются подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки.
Об этом рассказали в ДТЭК Киевские электросети.
Там отметили, что в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
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"По распоряжению НЭК Укрэнерго должны снизить 60% мощности потребления Киева. Обеспечение светом критической инфраструктуры — больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей есть только 42% электроэнергии.
Делаем все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию — вернемся к отключению по графикам", — говорится в заявлении.
ДТЭК также рекомендует следить за обновлением информации.
«Просим максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему», — отметили энергетики.
По материалам:
Finance.ua
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