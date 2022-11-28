«Укрэнерго» применило экстренные аварийные отключения по всей Украине: графики не работают — Finance.ua

«Укрэнерго» применило экстренные аварийные отключения по всей Украине: графики не работают Сегодня 10:33 — Энергетика

По состоянию на 10:00 28 ноября из-за резкого роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%.

После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей.

Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях.

Напомним, что общий дефицит в энергосистеме — следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты ведутся круглосуточно.

В период отсутствия электроэнергии просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся, находящимся рядом.

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