«Укрэнерго» применило экстренные аварийные отключения по всей Украине: графики не работают — Finance.ua
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«Укрэнерго» применило экстренные аварийные отключения по всей Украине: графики не работают

Энергетика
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По состоянию на 10:00 28 ноября из-за резкого роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%.
После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей.
Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях.
Напомним, что общий дефицит в энергосистеме — следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты ведутся круглосуточно.
В период отсутствия электроэнергии просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся, находящимся рядом.
По материалам:
Finance.ua
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