180 физлиц и компаний и сектор БПЛА: что может войти в девятый пакет санкций против россии — Finance.ua

180 физлиц и компаний и сектор БПЛА: что может войти в девятый пакет санкций против россии Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

180 физлиц и компаний и сектор БПЛА: что может войти в девятый пакет санкций против россии

Европейская комиссия активизирует подготовку девятого пакета санкций против рф: под ограничения могут подпасть около 180 физических и юридических лиц, а также российский сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает Bloomberg Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в ЕС также планируется применить меры относительно технологического, финансового и медийного секторов российской федерации.

На усилении санкций и принятии девятого пакета настаивали Польша и страны Балтии, которые считали «слишком щедрыми» для россии предложения Евросоюза по ограничению цен на российскую нефть.

По информации источников Politico, соглашение по санкциям может быть достигнуто достаточно быстро — накануне заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые пройдут на следующей неделе.

Справка Finance.ua:

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны;

Европейская комиссия выдвинула предложение о гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.



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