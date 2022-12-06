180 физлиц и компаний и сектор БПЛА: что может войти в девятый пакет санкций против россии — Finance.ua
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180 физлиц и компаний и сектор БПЛА: что может войти в девятый пакет санкций против россии

Фондовый рынок
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180 физлиц и компаний и сектор БПЛА: что может войти в девятый пакет санкций против россии
180 физлиц и компаний и сектор БПЛА: что может войти в девятый пакет санкций против россии
Европейская комиссия активизирует подготовку девятого пакета санкций против рф: под ограничения могут подпасть около 180 физических и юридических лиц, а также российский сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом сообщает Bloomberg и Politico со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в ЕС также планируется применить меры относительно технологического, финансового и медийного секторов российской федерации.
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На усилении санкций и принятии девятого пакета настаивали Польша и страны Балтии, которые считали «слишком щедрыми» для россии предложения Евросоюза по ограничению цен на российскую нефть.
По информации источников Politico, соглашение по санкциям может быть достигнуто достаточно быстро — накануне заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые пройдут на следующей неделе.

Справка Finance.ua:

  • 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны;
  • Европейская комиссия выдвинула предложение о гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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